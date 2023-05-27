ندوة حول مبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات التراثية إلكترونيا بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، ندوة تثقيفية بعنوان " مبادرة أيادي مصر ودورها في تسويق المنتجات البدوية والتراثية أليكترونيا "، وذلك بمناسبة إطلاق وزارة التنمية المحلية منصة " أيادي مصر" في الوادي الجديد.

شارك في الندوة رئيس مركز ومدينة الداخلة المهندس مجدي الطماوي، ومدير عام الادارة العامة للإنتاج والتسويق الاقتصادي بالمحافظة السيد يوسف، وكريم عادل رئيس فريق البائعين الجدد بالمحافظة، ومحمد فريد المسئول بفريق البائعين الجدد، وحضرها عدد من عدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المهرة من قرى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

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وقال مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد: تضمنت فعاليات الندوة التي استضافها مركز الاعلام، معرضا موسعا للعديد من المنتجات الحرفية والتراثية لأصحاب الحرف المشاركين من مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، والتي تعبر عن البيئة التراثية الواحاتية مضافا اليها اللمسات الإبداعية الحديثة.

وأضاف: استهدفت الندوة توعية المشاركين من أصحاب الحرف بدور منصة أيادي مصر في التسويق للمنتجات الحرفية والتراثية في الأسواق المحلية داخل مصر وفي الأسواق العالمية أليكترونيا بشكل أسرع وأسهل،من أجل دعم أصحاب الحرف والوصول الى منتجات ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية.

ومضى مدير مركز اعلام الداخلة قائلا: أكد المشاركون في الندوة على أهمية تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم ومساندة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، انطلاقا من دورهم في الحفاظ على الهوية المصرية في المدن والأرياف، وذلك من خلال مساندتهم في عملية تسويق منتجاتهم محليا وعالميا أليكترونيا انسجاما مع توجه البلاد نحو التحول للرقمنة ومواكبة أصحاب الحرف لهذا التحول.

وأشار الى أن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة المهندس مجدي الطماوي أعلن، خلال الندوة، عن إقامة معرض دائم بمدينة الداخلة لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المطابقة للمواصفات والقادرة على المنافسة، وهو المطلب الذي لطالما تمنى أصحاب الحرف اليدوية تفعيله.

وبين أن القائمين على المنصة أوضحوا للمشاركين كيفية ومتطلبات المشاركة فيها والاستفادة من ميزات التسويق الاليكتروني، حيث أكدوا على ان المطلوب من الراغب في المشاركة في المنصة فقط منتج مطابق للمواصفات قادر على المنافسة من أجل رفعه وإدراجه على المنصة، في الوقت الذي تعهد فيه القائمون على المنصة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنتجين.

وأكد محسن محمد أن القائمين على المنصة أشادوا بجودة المنتجات التي تضمنها المعرض وقدرتها على الوصول للعالمية.