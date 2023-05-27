الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

ضوابط الولاية التعليمية للحاضن وفقًا للقانون

الولاية التعليمية،
الولاية التعليمية، فيتو

قضايا الولاية التعليمية، من أكثر القضايا المطروحة أمام محاكم الأسرة، فهي التي يختص فيها الحاضن بكافة الأمور التعليمية الخاصة بالطفل مثل التقديم للمدارس ونقل ملف الطفل والتعامل مع الإدارة التعليمية وما الي ذلك من الأمور المتعلقة بشئون الطفل من الناحية التعليمية.

الخلاف على مصلحة الطفل 

وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

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ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

ضوابط الولاية التعليمية

قانون الطفل، حدد ضوابط الولاية التعليمية للأطفال وأكد أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.

الأم والولاية التعليمية 

نص قانوني الطفل والأحوال الشخصية على أن الأم هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لأطفالها الحاضنة لهم، كما أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017، إنه حال انقضاء العلاقة الزوجية دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك ثابته بقوة القانون لحق الحاضن.

الولاية من حق الحاضن 

وأوضح القانون بأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية من حق الحاضن بمجرد تقدمها بطلب للمدرسة أو الإدارة التعليمية ترفق به ما يفيد رسميًّا انتهاء تلك العلاقة الزوجية وبالتالي ليس مطلوب من المطلقة أو الحاضن للطفل سوى التقدم إلى المدرسة بطلب لنقل الولاية التعليمة إليها بموجب وثيقة رسمية تثبت الطلاق.

وجاء نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة الدعوى.


الكتاب الدوري 

ونص الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008 على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة. وأنه حال عدم التزام الأب بذلك يتم تحويل بناء على طلب الأم، وفي حال رغبة الأم التحويل لطفلها من المدرسة الحكومية إلى مدرسة خاصة دون رغبة الأب عليها أن تتحمل الفارق في المصروفات كما أن من حقها اللجوء إلى المحكمة وتقدم ما يفيد أن الأب يستطيع تحمل مصروفات المدرسة الخاصة لتحكم المحكمة بما تراه.

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