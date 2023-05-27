الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

غدًا نظر دعوى النادي الأهلي لحل لجنة الانضباط باتحاد الكرة

النادى الأهلي، فيتو
النادى الأهلي، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد،  الدعوى  المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

النادى الأهلي

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

-إعلانات-

وطالب عثمان، خلال الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتيب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد محمد عثمان في دعواه أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

النادي الأهلي أبرز أرقام النادي الأهلي تشكيل لجنة الانضباط رئيس لجنة الانضباط

الأكثر قراءة

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

الفنان أحمد إبراهيم يتحدث من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية