رياح وأتربة تضرب الإسكندرية بعد يوم حار (صور)

شهدت، منذ قليل، محافظة الإسكندرية رياحا متوسطة الشدة مصحوبة بأتربة خفيفة بعد يوم حار جدا ومشمس، ولكن مع دخول الليل تغيرت حالة الطقس وهبت الرياح.

كما أدت تلك الرياح إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شعر معها أهالي المدينة ببروده خفيفة، خاصة على كورنيش المدينة والمناطق القريبة من البحر.

وكانت شوارع القاهرة والجيزة شهدت نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، منذ قليل، وذلك بعد أن شهدت غالبية المحافظات نشاطا لهذه الرياح.



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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء.

مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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