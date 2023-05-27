قرد كثيف الشعر، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي بالوادي الجديد

قدم قصر ثقافة موط، فرع ثقافة الوادى الجديد، أمس الجمعة، أولى ليالى العرض المسرحي، "قرد كثيف الشعر"، من تأليف يوجين أونيل، إخراج الفنان أحمد ثابت الشريف، مخرج منفذ محسن سعيد، وأشعار عبد المنعم عباس، توزيع موسيقي د. رأفت موريس، ديكور وملابس هاني محمد أحمد، استعراضات إسلام مصطفى زيان، مصمم إضاءة إسلام فرغلي، هندسة صوتية مصطفى رجب.

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم السبت، إن العرض يأتي ضمن فعاليات عروض المسرح التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعى ويقدمه فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة الأستاذة ابتسام عبد المريد باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى.

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وأوضحت ابتسام، أم العرض المسرحي بطولة حسني أبو عمره، وبمشاركة إسماعيل صالح، وفاء كامل، ماجد عبد الوهاب، ممدوح دياب، طلعت درغام، سمر صابر، إسراء النوبي، مهند البحيري، أحمد محمود، أيمن عبد السلام، أحمد هاني، خالد عيد، ماسكات فتحي مرزوق.

ولفتت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إلى أن أحداث العرض تدور علي سطح سفينة يحركها من الطبقة السفلي مجموعة من وقادي الفحم يشعلون الأفران التي تحرك المحرك البخاري للباخرة، يقودهم رئيس الوقادين يانك وهو أقواهم جسما ويسيطر عليهم بقوته، يدور بينه وبين بحار عجوز حوار وصراع بين القديم والجديد يقنع يانك خلالها الوقادين أنه الجديد والأكثر قوة وأنه هو وهم يحركون الباخرة وأنهم السر في حركتها، لكن سكان الطبقة العليا للسفينة كان لهم رأى آخر فقد قررت مس ميلدرد ابنه الملياردير الذى يملك شركة البواخر أن تنزل في قاع السفينة وبرغم تحذيرات المهندس الثاني تصر علي النزول لتصطدم بمناظر العمال وتفاجأ بثورة من رئيس الوقادين يانك.

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