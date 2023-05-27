موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الساعات القليلة القادمة، ستشهد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد.

وتشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أعمالًا مكثفة للانتهاء من أعمال الرصد لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وطمأن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة ، وأن مصلحة الطالب هى الأهم وفى المقام الأول.

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ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة المعايير من الشفافية والدقة، وكل ما من شأنه عدم المساس بمصلحة الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

وتعلن نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس عبر فيتو والصفحة الرسمية بمحافظة الوادي الجديد والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد.

ويواصل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد عبر محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023.



وتحرص “فيتو” علي الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الوادي الجديد لإعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي.

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الوادي الجديد، وتستمر أعمال التصحيح بتعليم الوادي الجديد، لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث انتهت لجان تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد من أعمال التصحيح لكافة المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023،

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من التصحيح والاعتماد من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.



وقال وكيل تعليم الوادي الجديد إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية

وشدد سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.



موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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