بث مباشر لحفل ختام الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي الدولي

مهرجان كان ، بدأت منذ قليل فاعليات حفل ختام الدورة الـ٧٦، لمهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عدد من نجوم هوليوود والعالم.

ويشهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي، الإعلان عن الفائزين في الدورة ٧٦، التي من ضمنها، إعلان اسم الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية، والتي تعد الأكبر في المهرجان.

مهرجان كان ٢٠٢٣

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 76، لمهرجان كان السينمائي الدولي بتاريخ ١٦ مايو، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن السابع من حول العالم.

-إعلانات-

-إعلانات-

وشهد يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٣، إعلان مهرجان كان السينمائي، القائمة الرسمية للأفلام المختارة، للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان، بما فيها مسابقة السعفة الذهبية.

وتشهد الدورة الـ ٧٦، لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام ٢٠٢٣، والتي تقام في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو، تكريم الممثل العالمي الشهير هاريسون فورد، وعرض أحدث أفلامه السينمائية، والذي ينتمي لسلسلة أفلام إنديانا جونز، Indiana Jones and the Dial of Destiny.

مهرجان كان السينمائي

وتعرض الدورة الـ٧٦ لمهرجان كان السينمائي الدولي، أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، وجاء ذلك في بيان رسمي أصدره المهرجان، قال فيه:" سيقدم المخرج مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في مهرجان كان 2023، وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

رئيس لجنة تحكيم كان

ووقع اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76 لعام ٢٠٢٣، على المخرج السويدي الشهير، روبين أوستلوند، ليتولى منصب، رئيس لجنة التحكيم فى الدورة 76، والمقرر، انعقادها في الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل.

وسيكون من مهام المخرج السويدي روبين أوستلوند، اختيار الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية من بين عشرين فيلمًا يشاركون في المنافسة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

ويعد أوستلوند، أول سويدي يرأس لجنة تحكيم في مهرجان كان منذ خمسين عامًا، وتحديدًا منذ تولي مواطنته النجمة إنجريد بيرجمان، منصب رئيس لجنة تحكيم المهرجان عام 1973.

وشهدت الدورة الـ ٧٥ لمهرجان كان السينمائي الدولي، فوز المخرج روبن أوستلوند بالسعفة الذهبية، أكبر جوائز مهرجان كان، عن فيلمه "مثلث التعاسة The Triangle of Sadness"، لتكون المرة الثانية التي ينال فيها السويدي، الجائزة الأرفع في عالم السينما بعدما نالها عام 2017 عن فيلم "المربع The Square".

الفوز بالسعفة الثانية من مهرجان كان، جعل أوستلوند تاسع مخرج في التاريخ يفوز بالجائزة مرتين، وباختياره رئيسًا للجنة التحكيم يكون الثالث من بين التسعة، الذي يرأس اللجنة بعد الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا والصربي أمير كوستوريتسا، فيما سيكون أول مخرج في التاريخ يرأس لجنة التحكيم في العام التالي مباشرة لتتويجه بالسعفة الذهبية الثانية.

من جانبه أعلن المخرج أوستلوند، عن سعادته بالاختيار، مصرحًا في البيان الرسمي لاختياره من المهرجان: "أشعر بالسعادة والفخر والتواضع لنيل شرف رئاسة لجنة التحكيم هذا العام في مهرجان كان.. لا يرتفع حجم الترقب في أي مكان بعالم الأفلام مثلما يحدث عند رفع الستار عن الأفلام في المنافسة في المهرجان، شرف كبير أن أكون جزءًا من ذلك جنبًا إلى جنب مع جمهور خبراء كان… أنا صادق عندما أقول إن ثقافة السينما تعيش أهم حقبة لها على الإطلاق... للسينما جانب فريد هو أننا نشاهدها معًا، بما يزيد طلباتنا ويرفع من حدة التجربة.. يجعلنا نفكر بطريقة مختلفة عما نفعله أمام الشاشات الفردية".

أعضاء لجنة تحكيم كان

وتضم قائمة لجنة تحكيم مهرجان كان للدورة الـ ٧٦، الممثل الأمريكى بول دانو، والمخرجة والممثلة الأمريكية برى لارسون، والمخرجة المغربية مريم توزانى، والممثل الفرنسى دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرج البريطانى الزامبى رونجانو نيوني، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو.