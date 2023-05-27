ضبط "حشيش" في مكان حساس بجسد راكب بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات منها قطعة حشيش داخل مكان حساس بجسده.

جمارك مطار القاهرة الدولي

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمان، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، فقام ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود مطحنة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكمية متنوعة من الشيكولاته مخلوطة بمخدر THC وأكياس شفافة بداخلها مواد بيضاء مخدرة مخبأة بين طيات الملابس، وفي مكان حساس ، وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب.

مطار القاهرة الدولي

قامت المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك، باختبار المواد بيضاء اللون علي جهاز كشف المخدرات وأفادت بإيجابية العينة، تلاحظ لصبحي ربيع جابر مدير الجمرك ارتباك الراكب، فقام بتكليف كل من أحمد محمد فوزي وياسر إبراهيم مديري الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط واق ذكري في مكان حساس بجسد الراكب به لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدر الحشيش.

جمارك مطار القاهرة

قامت لجنة بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها واحد كيس بداخله شيكولاتة مختلفة الألوان والأحجام مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن ٥٩٨ جراما، وواحد كيس شفاف بداخله جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٩ جرام، وواحد كيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن ٤٨ جرام، وواحد كيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن ١٣ جرام، واثنين كيس شفاف بداخلهما مادة MD الصلبه المخدرة، وطابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وثلاثة اكياس فارغين مرقوم عليهم THC.



أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.