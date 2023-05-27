الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس بالمنيا

طقس المنيا،فيتو
طقس المنيا،فيتو

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، وذلك تحسبًا لأي تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليا، وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالبلاد. 

وكلف نائب المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 كما وجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتدعو المحافظة كافة المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

هذا وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

تجدر الإشارة إلى أنه قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية " اليوم " عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد ) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية الأمطار.
 

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