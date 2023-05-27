صور من كواليس حلقة محمد سامي ومي عمر في "صاحبة السعادة"
يحل الثنائي الفني مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي ضيوفا في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية والمنتجة إسعاد يونس على شاشة dmc.
والمقرر عرضها الإثنين المقبل في تمام الساعة ١١ مساء، يرأس تحرير البرنامج أحمد فايق وإخراج محمد مراد وتصوير أحمد حماد.
مسلسل جعفر العمدة
يشار إلى أن محمد سامي قدم مسلسل جعفر العمدة بموسم رمضان المنصرم، والذي جاء من تأليفه وإخراجه.. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.
وتشارك في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن؛ زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي يقمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي تقوم بدور والدته صافيه.
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