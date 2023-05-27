حياة كريمة تستجيب لفيتو وتتبنى أعمال جورج ألبرت ابن المنيا الموهوب

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لجورج ألبرت، ابن مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا مدونةً عليها: "بكرة هنستقبل معاكم موهبة حقيقية، جون ابن محافظة المنيا".

يأتي ذلك استجابة لما سلطت فيتو الضوء عليه، من خلال تقرير حمل عنوان من أسد قصر النيل لـ تمثال الأفريقية.. فيتو في منزل النحات جورج ألبرت ابن المنيا.

وأوضحت حياة كريمة أن موهبة جورج الاستثنائية في النحت كانت السبب الحقيقي في دعمه وتحقيق حلمه.

جون هيكون معانا بكرة وهنسأله أسئلة كتير جدًا عن موهبته وازاي اتعلمها وازاى نقدر نساعده يحقق حلمه. قائلة: “مصر فيها كتير اوي زي جون، ومع حياة كريمة هنوصل لكل موهبة حقيقية وهنساعدها تحقق حلمها”.

وسلط تقرير فيتو الذي نشر بتاريخ الجمعة 19 مايو الجاري، الضوء على موهبة جورج الاستثنائية، وكيف أصبح هذا الشاب الذي لم يدرس في أي جامعة، ولم يصادفه الحظ في قراءة كتب تمت للفن بصلة، حديث السوشيال ميدا في محافظة المنيا، مشيدين بموهبته في فن النحت.

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وحول جورج منزله البسيط لمعمل من معامل كلية الفنون الجميلة لينحت بأنامله البسيطة تمثالًا لسيدة أفريقية تحمل بين ذراعيها طفلًا دون أن يدرس النحت أو يتعلمه.. أهلا بك في منزل "جورج ألبرت"، ابن قرية البرشا التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا

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"اللي بيجي في دماغي بعمله وبتحدي نفسي علشان أوصل للشكل اللي أنا عاوزة مهما كانت صعوبته".. هذا ما تفوه به صاحب العشرين عامًا خلال حديثه لـ فيتو، مضيفًا: حلمت منذ انتهاء المرحله الثانوية أن أكون طالبًا من طلاب كلية فنون جملية، ولكن باءت أحلامي بالفشل بعدما ظهرت نتيجة الثانوية العامة لأصبح طالبًا من طلاب الخدمة الاجتماعية.

توقفت فكرة الالتحاق بفنون جملية ولكن لم تتوقف فكرة النحت، يوما تلو الآخر الفكرة تختمر في مخيلتي، حتى قررت شراء الطين الأسواني، ومن هنا بدأت الحكاية.

تمثال السيدة الأفريقية، كان سببًا أساسيًا تجبرنا على زيارة ابن البرشا في منزله، والذي قال عنه: إن فكرة نحت تمثال" للمرأة الأفريقية" بدأت عندما فكرت في نحت عمل به الكثير من التفاصيل، لذلك نحت المرأة الأفريقية وهي حاملة لطفلها وينظر كل منهم للآخر نظرة عميقة تجبرك على حمل أدوات النحت والبدء في تنفيذ المشروع.

وتابع: استغرقت في نحت هذا التمثال حوالي 10 أيام بطول نحو ١٩٠ سم، مستخدما الطين الأسواني، وعندما نشرت صور العمل الخاص بي على مواقع التواصل الاجتماعي لم أتوقع رد الفعل الإيجابي، مؤكدًا أن الفن موهبة وليس بالدراسة الأكاديمية فقط ينحج النحاتون.

المدهش في الأمر، والذي يجبر على الوقوف له، هو ذاك المنزل البسيط الذي اتخذه جورج مسكنًا له ومكانًا لعرض أعماله التي نالت إعجاب الكثير من الفنانين المتخصصين في النحت.