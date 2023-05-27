السبت 27 مايو 2023
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حوادث

كشف غموض مقتل مسن في المنوفية

كشف غموض مقتل مسن
كشف غموض مقتل مسن فى المنوفية، فيتو

تمكنت وحدة مباحث الباجور التابعة لمديرية أمن المنوفية من حل لغز العثور على جثمان مسن مقتول داخل منزله ومقيد بسريره قبل أيام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

حيث تبين بعد تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وبالاشتراك مع معاوني وحدة مباحث الأجور وبعد تفريغ كاميرات المراقبة مع العقارات المجاورة للعقار محل الواقعة  من تحديد هوية الجاني وتبين أنها فتاة تدعى "آية.م" 20 عامًا مقيمة بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بمعاونة أحد الاشخاص التي تربطه بها علاقه عاطفية "زواج عرفي".

 

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بتلقي بلاغًا من شاب يؤكد بالعثور على جثمان والده مقتولا داخل منزله، ومكبل اليدين والقدمين ومربوطًا فى السرير بدائرة مدينة الباجور.

 

وبالانتقال والفحص تبين ان الجيران قامت بإبلاغ تجاه بصدور رائحة كريهة من داخل شقة والده، وبحضوره تبين وفاة والده، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن الجيران قامت بإبلاغ تجاه بصدور رائحة كريهة من داخل شقة والده، وبحضوره تبين وفاة والده، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية محافظة القليوبية مدينة الباجور شبرا الخيمة محافظة المنوفية

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