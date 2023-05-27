إيقاف مديرة مشروعات الأمن الغذائى بقنا و4 آخرين عن العمل لمدة 3 أشهر

أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قرار بإيقاف كلا من مديرة مشروعات الأمن الغذائى وأحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة، بشأن ما ارتكباه من مخالفات.

وجاء ذلك بعدما قاما بالاشتراك في إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص، على أراضى أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت باستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى في تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، وتوريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أي فواتير تُثبت شرائها للكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائى للعمل في المزرعة الخاصه دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون.

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كما أصدر محافظ قنا قرارا آخرا بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم وفني التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة أيضا، لإهمالهم فى أداء مهام عملهم، وعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التى تم إقامتها بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كافة وقائع الفساد أو الفاسدين أيا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وناشد الداودي المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي وقائع فساد.

يُذكر أن محافظ قنا أمر بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص تلك المخالفات، وقد انتقل أعضاء اللجنة إلى موقع المزرعة، وتم رصد المخالفات علي الطبيعة وتحديدها على النحو الموضح سلفا، وتم العرض على السيد المحافظ الذي أمر باتخاذ القرارات السابقة حيال المخالفين.