طريقة عمل كبسة البطاطس مع الشيف فيفيان فريد

تبحث الكثير من الأمهات عن الأكلات الاقتصادية فى الوقت الحالى، بعد ارتفاع أسعار البروتين من أسماك ولحوم ودواجن، والاعتماد على أكلات اقتصادية تعطى نفس الفائدة للأسرة ولكن بأسعار على قد الايد



قدمت الشيف فيفيان فريد، خلال برنامجه كل يوم أكلة، طريقة عمل أكلة "كبسة البطاطس"، والتي كانت مكوناتها:

3 بصل جوليان مقلي - 4 بطاطس جوليان

كزبرة - زيت

بصل بودر - 2 ثوم مهروس

بهارات مشكلة - فلفل اسود - بابريكا

م ك هريسة شطة

ماء مغلي - 1 م ص ملح

ورق لوري - حبهان - عود قرفة

2 كوب ارز حبة طويلة

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"مكونات صلصة الدقة"

2 فلفل اخضر حار - 2 ثوم

ربع كوب عصير - صلصة

1 م ص ملح

3 م ك زيت زيتون

"للتزيين"

بقدونس مفروم"



طريقة عمل كبسة الفراخ:

- يشوح البصل ثم الثوم ويضاف ملعقة من توابل الكبسة.

- تضاف لهم الدجاج والجزر ويقلب جيدا ثم بشر الطماطم ويقلب.

- يضاف 4 أكواب ماء ويغطى حتى يدخل الدجاج فى النضج.

- يضاف الأرز وإن احتاج ماء يمكن أن يضاف.

- يترك على النار حتى يكتمل النضج.

- تقدم الكبسة بعد تزيينها باللوز المقشر والمحمص.

ولعمل الكبسة باللحم

مكونات الكبسة باللحم:

نصف كيلو لحم مكعبات متوسطة الحجم

نصف كيلو أرز بسمتى طويل الحبة

بصلة مبشورة مكعبات صغيرة

2 فص ثوم

حبة طماطم مبشورة

جزرة مبشورة

توابل الكبسة

نصف ملعقة من كل من:

بصل بودر

ثوم بودر

كركم

خلنجان

ذر ورد

كسبرة جافة

ربع معلقه من:

حبهان

زنجبيل

روز ماري

قرنفل

عود قرفة خشب

حبة ليمون يابس

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

- نشوح البصل ثم الثوم ويضاف ملعقة من توابل الكبسة.

- ثم نضيف لهم اللحم ونشوحها جيدا.

- ثم نضيف الجزر ونقلب جيدا ثم بشر الطماطم ونقلب.

- بعدها نضيف 4 أكواب ماء ونغطى الحلة حتى تمام نضج اللحم.

- ثم نضيف الأرز إلى اللحم بعد نضجها، ونضيف الماء حسب الحاجة وباقى كمية التوابل، ونقلب جيدا.

- يجب مراعاة أن الأرز البسمتى يحتاج الكوب منه إلى 2 كوب ماء.

- ثم نترك الكبسة على النار العالية حتى يتشرب الأرز الماء، ثم نقلبه مرة أخيرة، ونغطى الحلة ونهدئ النار، ونتركه على النار ينضج لمدة نصف