السبت 27 مايو 2023
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1235 حالة في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بفرافرة الوادي الجديد، ڤيتو

أنهت القافلة الطبية التابعة لنادي (روتاري لوكير شامبليون)، والتي تزور محافظة الوادي الجديد أعمالها  وذلك بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين على مدار يومين.

 

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، إن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة بلغ 1235 حالة، بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة والبالغ عددها 11 تخصصا طبيا.

 

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وأضافت أن القافلة الطبية التابعة للنادي أنهت أعمالها بمستشفى الفرافرة المركزي بتوقيع الكشف الطبي مجانًا وعلى مدار يومين، بتخصصات ( جراحة القلب والصدر - جراحة عامة - عظام - نساء وتوليد - أطفال - جراحة تجميل - تغذية - عيون - أسنان).

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

 

ولفت وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالوادي الجديد جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

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