السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023،فيتو

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة ، مازال يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

كما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن  كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

-إعلانات-

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي عبر إدخال رقم الجلوس، أو الدخول مباشرة إلى نتائج الشهادة الإعدادية على بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في القاهرة

وأوضحت انه لكي يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمديري بالقاهرة وإدخال الاسم ورقم الجلوس 2023 من هنــــــا.

 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهره

ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، عبر الخطوات التالية بعد اعتمادها:

 

الدخول بوابة التعليم الأساسي من هنـــــا


اختيار نتائج الشهادة الإعدادية


إدخال رقم الجلوس.


الضغط على عرض النتيجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي اعرف نتيجتك الإعدادية الآن لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2023 وتقديم التظلمات

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية