نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة ، مازال يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

كما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

-إعلانات-

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي عبر إدخال رقم الجلوس، أو الدخول مباشرة إلى نتائج الشهادة الإعدادية على بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في القاهرة

وأوضحت انه لكي يتم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمديري بالقاهرة وإدخال الاسم ورقم الجلوس 2023 من هنــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهره

ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، عبر الخطوات التالية بعد اعتمادها:

الدخول بوابة التعليم الأساسي من هنـــــا



اختيار نتائج الشهادة الإعدادية



إدخال رقم الجلوس.



الضغط على عرض النتيجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.