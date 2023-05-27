السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت ( 27 مايو 2023 ) فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 16 يونيو القادم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

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الموجة ال21

وأكد وزير التنمية المحلية إنه  تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة ال21 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد اللواء هشام آمنة، على السادة المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

حصاد الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الدولة تسترد 1.3 مليون متر مربع وتزيل 4407 مباني مخالفة و1059 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

استرداد 51 فدانا و23 قيراطا من أملاك الدولة ضمن الموجة الـ21 بقنا

المرحلة الأولى

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بدأت خلال الفترة من 29 ابريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو 2023، بلغ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة حوالى 6430 حالة مباني علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، كما طالب بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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إزالة التعديات على أراضي الدولة اللجنة العليا لاسترداد الأراضي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الموجة الـ 21 لإزالة التعديات هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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