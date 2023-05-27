محافظ قنا يترأس الاجتماع التنسيقي لتنمية منطقة المثلث الذهبي

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر جامعة جنوب الوادي، لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة قنا، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وجامعة جنوب الوادي، بما يخدم تنمية منطقة المثلث الذهبي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عادل سعيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من المتخصصين في مجالات الهندسة والتعدين والتخطيط والاستثمار بديوان عام محافظة قنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع المثلث الذهبى يعد واحدا من أكبر المشروعات القومية التى ستنفذ فى جنوب صعيد مصر، وسوف يحقق طفرة تنموية شاملة سواء كانت عمرانية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية أو صناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى، مشيرا إلي أن المنطقة تحوى الكثير من الثروات الطبيعة التى تخدم عملية التنمية المتكاملة والمستدامة لمنطقة جنوب الصعيد، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية متكاملة تهدف إلى تعظيم حجم الإستفادة من كنوز هذه المنطقة كما أنها تساهم فى ارتفاع الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

كما قدم محافظ قنا شكره للمسئولين بجامعة جنوب الوادي لتنظيمهم هذا اللقاء التنسيقي، وعرض الدراسات البحثية التي تمت بمنطقة المثلث الذهبي، مثمنا دور الجامعة كمنارة للعلم ومركزا للدراسات البحثية والإستشارات الفنية، في تقديم الدعم للمحافظة لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، وذلك من خلال دراساتها البحثية المختلفة، فضلا عن دورها في تقديم الخدمات المجتمعية وتنمية المجتمع.

من جانبه استعرض الدكتور عادل سعيد الخطوات التى تم تنفيذها على أرض الواقع بدايةً من اسناد المشروع إلى شركة دي بولونيا الايطالية عام 2015، لإعداد الخطة الرئيسية التى تستهدف تنمية منطقة المثلث الذهبى من خلال وضع تصور حقيقى مبنى على الواقع الحالى والمستقبلى والإمكانيات المتاحة، مرورا بصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى عام 2017.

واشار إلى أن منطقة المثلث الذهبى تقع على مساحة 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، ويستغرق تنفيذ المشروع بها 30 عاما، ويتم تنفيذه على 6 مراحل تسـتغرق كل مرحلة 5 سنوات، مضيفا أننا نعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المشروعات خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى التنسيق مع عدد من الشركات الأجنبية والمصرية لبدء استثماراتهم فى المنطقة.

-إعلانات-

وخلال كلمته رحب الدكتور احمد عكاوى بالحضور، ونقل تحيات الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة لهم، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادى جامعة تسخر جميع امكانياتها ودراساتها البحثية لخدمة مشروع المثلث الذهبى والمساهمة فى نجاحه، مستعرضا المكانيات التى تضمها الجامعة من حيث المساحة التى تشغلها والكليات والمعاهد التابعة لها وتطور الدراسة بها، وأعداد الطلبة والخريجين، والعاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك المعامل البحثية والمكتبات والمجلات العلمية والدوريات التى تقوم بإصدارها الجامعة، مؤكدا على استعداد الجامعة لتقديم كافة اوجه الدعم للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى سواء كانت دراسات بحثية سابقة، أو استشارات فنية.

كما قدم الدكتور محمد اسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث عرض توضيحى، تضمن خريطة رقمية للموارد المعدنية فى منطقة المثلث الذهبى، وكيفية الاستفادة منها فى مجالات الصناعة والتعدين، كما قام الاستاذ الدكتور وائل بكرى عميد كلية الآثار بتقديم عرض توضيحى حول آلية التنشيط السياحى بمنطقة المثلث الذهبى، من خلال رسم الخريطة السياحية للآثار اليونانية، وتأهيل مسار الحجاج القديم عبر طريق قفط القصير.

يُذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، حيث أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، والمواقع أثرية، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 16.5 مليار دولار، وسوف يوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل، ويحقق عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا، ومن المتوقع ان تستوعب المنطقة حوالي 2 مليون نسمة.