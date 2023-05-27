السجن 6 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح في الوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته بتكوين تشكيل عصابي مع أخرين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي ومختار عنصيل سالم وأمانة سر عبد العزيز مناع ووائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 13779 لسنه 2018 جنايات قسم الوراق، أن "طارق. د"، 22 سنة، كهربائي، و"أحمد. س"، 20 سنة، سائق، و"سید. د"، 23 سنة، مبلط سيراميك، "أحمد. ج"، لأنهم في يوم 19 سبتمبر من عام 2018، قبضوا على المجني عليه "عبد الله. ع" بدون وجه حق، وحجزوه تحت تهديد السلاح بداخل السيارة الأجرة قيادة الثاني، وكان القبض والحجز مصحوبين بتعذيبات بدنية، فأحدثوا به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقد ظل سيرهم بالمركبة حتى استلبوا المنقولات حوزته وذلك على النحو المبين بالوصف التالي.

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ووجه للمتهمين اتهامات أنهم سرقوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، بطريق الإكراه الواقع عليه، حال استقلاله السيارة الأجرة قيادة الثاني وما أن وصلوا لمكان قصي حتى باغته الأول بإشهار سلاحا أبيض "مطواة" في وجهه مهدا إياه به حال تعدى الآخرين عليه ضربًا، فأحدثوا إصاباته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا من إتمام جريمتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني.

وكشف مجري التحريات أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام، وأضاف أنهـم يستخدمون السيارة المنوه عنها والمملوكة لأحد الأشخاص لإتمام جريمتهم.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.