السبت 27 مايو 2023
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محافظات

اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اقتراب موعد إعلان
اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 يواصل قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعه للمواد للشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتائج.

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وينتظر أولياء الأمور وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية موعد إعلان النتائج عقب اعتمادها. 

 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

واكد  وكيل تعليم الإسكندرية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

ومن جانبه كشف الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها  ومراجعتها.

وكشف وكيل تعليم الإسكندرية عن إعلان النتيجة عقب  اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 

 

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