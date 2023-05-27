موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 ينتظر الكثير من أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أعمال التصحيح والمراجعة لمواد الشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتائج.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية

واكد وكيل تعليم الإسكندرية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

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نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

ومن جانبه كشف الدكتور عربى ابوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اإسكندرية عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها ومراجعتها.

وكشف وكيل تعليم الاسكندرية عن إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية