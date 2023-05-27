افتتاح أول برنامج تدريبي بمركز السلامة والصحة المهنية بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح أولى جلسات البرنامج التدريبى عن الإسعافات الأولية ودعم أساسيات الحياة، بفرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فرع أسيوط.

السلامة والصحة المهنية

وذلك بمقر شركة بتروجت بحضور مشرف البرنامج علاء القوصى، انطلاقًا من الدور المنوط للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية فى معاونة المنشآت فى مجال السلامة.

وأوضح الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المركز انشأ بقرار رقم 932 لسنة 1969 تحت مسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى ثم عدل بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 باسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويختص المركز بمعاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوي العاملة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.

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اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وأضاف معاون الوزير، أن المركز يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة ( السويس - الإسكندرية - أسيوط ) بالإضافة عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت بناءا على طلب المنشأة، فضلًا أن المركز يقوم بإجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.

مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية،داخل مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقًا بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين وفحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي" وأهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع الشئون الصحية حضرها، سهام ابراهيم على مدير إدارة المرأة، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية، وأشاد المستفيدين بموضوع الندوة وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية.