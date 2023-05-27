السبت 27 مايو 2023
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محافظات

إصابة شخص في سقوط سقالة بفندق شهير بالإسكندرية

سقوط سقاله فندق بالإسكندرية،فيتو
سقوط سقاله فندق بالإسكندرية،فيتو

أصيب شخص في سقوط سقالة خاصة بأعمال ترميم بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة كيلوبترا بطريق الكورنيش وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، مما أدى إلى بطأ الحركة المرورية بالطريق، وتوجهت سيارات الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث. 

وتفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، منذ قليل موقع سقوط سقف الدور الأول على سقالة بناء، خاصة بأعمال تطوير وترميم واجهة أحد الفنادق بمنطقة كليوباترا بطريق الكورنيش بنطاق الحي، والذي أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

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جاء ذلك عقب ورود بلاغا إلى غرفة العمليات يفيد سقوط سقف الدور الأول على سقالة خاصة بأعمال تطوير وترميم بأحد الفنادق، وعلى الفور انتقل رئيس الحي إلى موقع الحادث بتواجد الكول الأمني وشركة نهضة مصر، وكافة الجهات المعنية.

 وأوضح حبيب، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تابع تداعيات الحادث أولا بأول ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبيين في الحادث وتحرير محضر بالواقعة ورفع مخلفات الحادث.

 

 

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