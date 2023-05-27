توريد 343 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا
أكد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، انتظام اعمال التوريد لمحصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد 343718 طنا و360 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
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