بالأرقام، الحد الأدنى لفتح الحسابات في البنك الأهلي

أوضح البنك الأهلي أنه يمكن فتح حسابات عديدة يقدمها ضمن حزمة متنوعة من المنتجات لعملائه، موضحا أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالجنيه المصري 2500 جنيه للأفراد (حاليا)، و5000 جنيه للشركات (حاليا)، علما بأنه يمكن فتح الحساب الجاري للأفراد والأشخاص الاعتبارية، ويمكن للعملاء استخدام دفتر الشيكات في تنظيم المعاملات بالحساب.



حساب التوفير من البنك الأهلي

وأضاف البنك الأهلي أن حساب التوفير يمكن العملاء من سهولة السحب والإيداع، من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى أو أقصى، علما بأن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالجنيه المصري: 1000 جنيه حاليا، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنيه المصري: 3001 جنيه حاليا.

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فروع البنك الأهلي الخارجية

وقال البنك الأهلي إنه يمكن فتح حساب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك داخل جمهورية مصر العربية، كما يمكن حاليا فتح حساب من خلال فروع البنك الخارجية بما يسمح باستلام طلبات فتح الحساب من خلال مكاتب التمثيل والشركات التابعة للبنك (البنك الأهلي المصري"المملكة المتحدة" - البنك الأهلي المصري "جوبا" - البنك الاهلي المصري "الخرطوم"- البنك الأهلي لمصري "دبيDIFC").



شهادات الاستثمار

ويقدم البنك الاهلي المصري لعملائه منتجات مصرفية متنوعة لعل منها شهادة الاستثمار من الفئة أوب، والتي يقبل عليها العديد من العملاء.

وحول تفاصيل ومزايا شهادات استثمار البنك الأهلي فئة أوب فهي كالتالي:

تصدر شهادة استثمار (أ) لمده 10 سنوات، وتكون فئات الشهادة 100 جم ومضاعفاتها والعائد يكون مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

تصدر شهادة استثمار (ب) لمده 3 سنوات، وتكون فئات الشهادة 500 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد ربع سنوي.

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تصدر شهادة استثمار (ب) لمده سنه وتكون فئات الشهادة 1000 جم ومضاعفاتها ودوريه صرف العائد شهري

تفاصيل شهادات الدولار في البنك الأهلي

من جانب آخر، فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي، يقدم البنك الأهلي عدد من الشهادات الدولارية لعملائه، وتشمل القائمة شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، بفائدة تختلف على حسب المدة التي يرغب فيها العملاء.

فوائد شهادات الإدخار بالدولار الأمريكي

وتتمثل فوائد شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في فوائد شهرية وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية.

5.15 % دولار - سنوي

5.10 % دولار - نصف سنوي

5.05 % دولار - ربع سنوي.

5.00 % دولار - شهري.

البنك الأهلي المصري، فيتو

شهادة أهل مصر ذات أجل 7 سنوات بفائدة

5.05 % دولار - سنوي

5.00 % دولار - نصف سنوي

4.95 % دولار - ربع سنوي

4.90 % دولار - شهري

بطاقة الخصم الفوري

تعرف بطاقة الخصم الفوري على أنها بطاقة دفع إلكتروني يصدرها البنك ومرتبطة بحساب مصرفي، حيث تتيح لحاملها التعامل على حسابه البنكي لإجراء أي معاملات.

بطاقات الخصم المباشر (فيزا - ماستر كارد) تمكن العملاء من استخدام حساباتهم حول العالم في السحب النقدي والمشتريات والتسوق عبر الإنترنت.



بطاقات الخصم المباشر من البنك الأهلي

وتحمل بطاقات الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري العديد من الخصائص والمميزات نذكرها كالآتي:



الخصائص والمميزات:

- استخدام البطاقة محليا ودوليا.

- التعامل بالبطاقة في السحب النقدي والمشتريات على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

- صلاحية البطاقة 5 سنوات.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

- احتواء البطاقة على الشريحة الذكية يعد إجراء وقائي لضمان الاستخدام الآمن للبطاقة في ملايين المتاجر وآلات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها.

- استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت من خلال المواقع المؤمنة بخدمتي Mastercard Secure Code - Verified by Visa.

- استخدام البطاقة في سداد الأرصدة المدينة لبطاقات ائتمان البنك الأهلي المصرى من خلال ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- سداد قيمة فواتير التليفون الأرضى والتليفون المحمول والخدمات الأخرى التي تقدمها شركة فورى من خلال آلات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- متابعة عمليات السحب النقدي والمشتريات التي تتم بالبطاقة عبر تليفونك المحمول من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS).

- التمتع بميزة الإعفاء من رسوم السحب النقدي ورسوم الاستعلام عن أرصدة الحسابات عند التعامل بالبطاقة من خلال ماكينات الـATM's الخاصة بالبنك الأهلي المصرى.

- عدم احتساب أية رسوم أو مصاريف عند استخدام البطاقة في الحصول على المشتريات والخدمات.

- الحصول على بطاقة بدل فاقد حال تعرض البطاقة للفقد أو السرقة.

- توفر البطاقة لحامليها خدمة عملاء مميزة Call Centre على مدار 24 ساعة يوميا للرد على كافة استفساراتهم وأيضا إيقاف التعامل بالبطاقة حال تعرضها للفقد أو السرقة.

- الحصول على كشف حساب مختصر مجانا من ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك.

- التمتع بنقاط الأهلي بوينتس من خلال استخدام بطاقة الخصم المباشر الخاصة بك في المشتريات داخل وخارج مصر بحيث يتم منحك (0.5) نقطة على كل جنيه مصري يتم إنفاقه في المشتريات بالبطاقة.

- يتم استبدال النقاط المجمعة بقسائم نقدية يمكن استخدامها لدى أكبر شبكة من التجار المشاركين بالبرنامج أو استبدالها بسفريات حول العالم فقط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج هنا.





شهادة الدخل الشهري المتغير من البنك الأهلي المصري



متطلبات الاشتراك:

تصدر البطاقة لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.



طريقة الاشتراك:

يجب زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري وتقديم طلب الحصول على البطاقة.