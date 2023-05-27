السبت 27 مايو 2023
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محافظات

رياضتك صحتك وهنجيلك لحد باب بيتك، شعار مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالوادي الجديد

الشباب والرياضة بالوادي
الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ڤيتو

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بحي الأمل.

وأوضح بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع، كما تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية"، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" والذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

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وذكر شوقي، أن المشروع يهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة  لجميع المراحل السنية (شباب، بنات، أطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

الجدير بالذكر أن يقام البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثله في إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وأن المديرية تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة في أماكن مختلفة، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.

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