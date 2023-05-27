وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فلوباتير المصرية في كندا لنجاح عرضها المسرحي (فيديو)

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر".

المصريين بالخارج

والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، على خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

الجيل الثاني والثالث

وأضافت السفيرة سها جندي أن‏ مدرسة "فلوباتير"، هي الأولى بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لافتة إلى أن طلاب المدرسة كانوا في زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار برامج الجيل الثاني والثالث أبناء المصريين بالخارج، التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأعربوا أنهم يشعرون أن مصر بيتهم الحقيقي على الرغم أن من ضمنهم الذي ولد بكندا ويزور مصر لأول مرة وهذا أمر يدعو للفخر ويؤكد مدى انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

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كما هنأت الوزيرة مديرة المدرسة فيبي وصفي، والطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي على إنشاء مدرسه PCC في بدايه العام الدراسي المقبل 2023-2024.

للاطلاع على العرض المسرحي يرجي الدخول على الرابط التالي

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى مصر، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

جائحة كورونا

ورحبت السفيرة سها جندي بالسفيرة القبرصية، وتناولت الحديث عن جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر الماضي بين سيادتها ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة مختلف الأفكار والمقترحات سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة كورونا، أو الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن كافة المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الثلاث دول.

وأضافت الوزيرة أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على مبادرات جديدة بشأن الشباب في الدول الثلاث وتعزيز التعاون بمجال السياحة وبشكل خاص سياحة الموانئ البحرية، كما تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى الشباب بالثلاث دول، بما في ذلك على هامش منتدى شباب العالم الذي يعقد سنويا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عقد اجتماعات بالدول التي يوجد بها جاليات كبيرة للدول الثلاث وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى تضمها القائمة، التي من الممكن أن تستضيف اجتماعاتنا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.