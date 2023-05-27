مياه أسيوط تستعد للطقس السيئ، توفير مولدات الديزل وسحب عينات من المحطات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسوء حالة الطقس وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات فى الجو واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة حدوث أى طوارئ.

مولد الديزل لتشغيل المحطات

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط أنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، أهمها التأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائى، أو حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

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سحب عينات للمياه

وشدد رئيس شركة مياه أسيوط على وجود كيميائين فى جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التاكد من عدم وجود اى تغيرات فى خواص المياه أثناء العواصف ولمواجهة اى تغيرات فى خواصها بما يتواكب معها، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه تحسبا لوجود ترسبات عالقة بالمياه هذا فضلا عن تطهير غرف الصرف الصحي.

تشكيل غرفة عمليات

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تشكيل تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وتلقى اى بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.

وأوضح الشرقاوي أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة ( الخط الساخن ١٢٥، وارقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 او واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/ والموبيل ابليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الإستعلام عن أي استفسار.