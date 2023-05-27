برنامج تدريبي فى مجال السلامة والصحة المهنية بشركة الحفر المصرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على المركز، بشأن متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز بالقاهرة ومنها البرنامج التدريبى لاعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية.

وزير القوى العاملة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ورئيس مجلس إدارة المركز بتحديث المحتويات التدريبية بالبرامج التدريبية للمركز ومتابعة تنفيذها، والوقوف على مدى الاستفادة منها وتحديد أهم الايجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى المركز.

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وأوضحت وزارة القوى العاملة فى بيان لها أنها تلقت تقريرًا من المشرف على المركز، يفيد متابعة تنفيذ أحد البرامج التدريبية المنفذة من قبل المركز الرئيسى بالقاهرة والإدارة المركزية للتدريب بالمركز.

السلامة والصحة المهنية

حيث قام بتفقد البرنامج التدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية المنعقد بشركة الحفر المصرية، كما حرص على متابعة محاضرات اليوم الاخير بالبرنامج ومناقشة السادة المتدربين عن موضوعات المحاضرات ضمن المحتوى التدريبى المعدل ومدى الاستفادة منها للوقوف على أهم الايجابيات والسلبيات والتوصيات من أجل الارتقاء بمستوى الدورات التدريبية بالمركز بصفة خاصة ومستوى السلامة والصحة المهنية بصفة عامة ضمن خطة الوزارة والمركز لتحديث المحتوى المقدم من خلال الدورات التدريببة.

التنظيم الإدارى

واضاف المشرف على المركز: أشاد المتدربين بالمستوى العلمى المرتفع للمحاضرين وخبراتهم والمامهم بموضوعات المحاضرات نظريًا وعمليًا، وكذلك بحسن التنظيم الادارى للبرنامج مطالبين بضرورة إضافة بعض التدريبات العملية للبرامج ليتمكنوا من الممارسة العملية بمهامهم داخل المنشأة، والتى سيتم مراعاتها فى البرامج التدريبية القادمة.