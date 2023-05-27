السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

قوى عاملة الإسماعيلية تشارك في وضع حجر أساس توسعات جيد تكستايل

وزارة القوى العاملة،فيتو
وزارة القوى العاملة،فيتو

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية في وضع حجر الأساس فى التوسعات الجديدة  لشركة جيد تكستايل بالإسماعيلية.

 

وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، وياسر عباس  نائب رئيس هيئة الاستثمار، وايمن صالح  رئيس المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وسليم شنكايا الرئيس التنفيذى للمجموعة شركات جيد تكستايل، ومعتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية، وفرحان افرام مدير عام المصنع، وذلك في إطار جهود المديرية في التواجد بين العاملين داخل اماكن العمل والاطمئنان على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم إستفادة جميع الأطراف.

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المنطقة الحرة 

واوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، انه شارك في وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة التى تم تنفيذها فى مصنع جيد تكستايل بالمنطقه الحرة بالاسماعيلية، رافقه خلالها من المديرية سامية عبد السلام  مدير إدارة عمل الاحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية، ومن الشركة: امين عبدالله  مدير الشئون القانونية، والمهندس كريم اسامه      مدير السلامة والصحة المهنية، ورشا صبري مدير الموارد البشرية، وشادى صبحى مسئول الموارد البشرية.

دور وزارة القوى العاملة 

وأضاف مدير المديرية: "استقبلنا المدير التنفيذى للشركة، وقدم الشكر والتقدير للحضور، وشرح  تاريخ الشركة منذ بداية نشاطها داخل مصر حتى الآن،مشيدًا بدور القوى العاملة في المتابعة المستمرة لكافة أعمالها،ومنوهًا بأن التوسعات الجديدة للمصنع علي مساحة ٧٨ الف متر مربع، وأن التوسع سيعمل على توفير فرص عمل جديدة داخل المحافظة لأكثر من ٢٥٠٠ عامل، كما انه سيتم إنجاز هذه التوسعات خلال 9 أشهر "..

مديرية القوي العاملة 

كما سلم المدير التنفيذى درع الشركة لمدير المديرية تقديرًا لجهود المديرية وفريق عملها في مساعدة الشركة على تهيئة مناخ عمل آمن وتوفير سبل الأمان داخل المصنع وتطبيق أحكام القانون.

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