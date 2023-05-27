السبت 27 مايو 2023
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محافظات

2344 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية بـ 13 لجنة

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية، التي انطلقت، صباح اليوم، داخل ١٣ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، يؤديها ٢٣٤٤ طالبا وطالبة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز اللجان لتوفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للطلاب، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية أعمال الامتحانات لحظيًا بالمراكز، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى قد ترد بما يضمن سير الامتحانات بيسر وسهولة.

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هذا ويؤدي الامتحانات ١١٧٨ طالبا بالتعليم الصناعي، و٨٥٥ بالتعليم الزراعي، و٣١١ بالتعليم التجاري.

 

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