تحرك برلماني لحل أزمة عجز الأطباء البيطريين

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، بشأن العجز في عدد الأطباء البيطريين بما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

عجز شديد في عدد الأطباء البيطريين

وقال في طلب الإحاطة: تعاني مديريات الطب البيطرى، من عجز شديد في عدد الأطباء البيطريين، يصل إلى نحو ١٥ ألف طبيب، وفقا لما أعلنته النقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك بسبب توقف إجراء تعيينات لهم منذ 28 عاما، مما أدى إلى غلق عددا من الوحدات البيطرية.

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خطر كبير يهدد الصحة العامة للمواطنين

وأكد أن ذلك يمثل خطرا كبيرا يهدد الصحة العامة للمواطنين، نظرا لأن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، لاسيما وأن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، كما أن هناك أنواع من الأمراض والوبائيات مشتركة بين الإنسان والحيوان، وبالتالي يأتى هنا دور الطب البيطري في تحقيق الوقاية والحماية المبكرة للإنسان، حيث يقوم الطبيب البيطرى بحماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات والبالغ عددها حوالى 300 مرض مشترك، مثل: السالمونيلا والبروسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادى المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرهم.

الأطباء البيطريين درع واقى في مواجهة أى أزمة صحية

وأشار النائب، إلى أن توفير الأطباء البيطريين يمثل درع واقى في مواجهة أى أزمة صحية أوانتشار أى بؤرة وبائية، ليتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقى الحيوانات والطيور، وهو ما يتماشي أيضا مع توجهات الدولة حاليا نحو تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي منها والاكتفاء الذاتى منها.

سد العجز في الأطباء البيطريبن

وتابع عضو مجلس النواب: سد العجز في الأطباء البيطريين سيضمن تناول المواطنين لأغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على علي المنظومة الصحية، وبالتالي تقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، وكذلك زيادة الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأوضح عضو البرلمان، أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة، فضلا عن المجمعات الزراعية التى تحتوى على وحدات بيطرية جديدة، ولذلك فلابد من زيادة أعداد الأطباء البيطريين لتوفير الكوادر البشرية لتلك الوحدات.