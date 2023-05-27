السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مفاوضات مع شركات صينية لإنشاء صناعات صديقة للبيئة

المنطقة الاقتصادية،
المنطقة الاقتصادية، فيتو

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية صباح اليوم بشركة ميديا Midea لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، وذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين، حيث بدأت الجولة التفقدية باجتماع مع مسئولي شركة ميديا للتباحث بشأن خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع داخل المطور الصناعي تيدا-مصر في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ثم توجه الوفد للتعرف على خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية وتفقد حجم تطور الأعمال داخل المقر الرئيسي للشركة الأم في جوانزو، كما تفقد الوفد مركز عمليات الذكاء الرقمي KWHA Digital Intelligence Operation Center والذي يحدد ويراقب عمليات التشغيل لخطوط الإنتاج ومؤشرات الأداء منذ بداية التصنيع للأجهزة وصولًا بالتغليف وحتى شحن المنتجات للأسواق.

-إعلانات-

من جانبه أعرب ليد جمال الدين عن سعادته بالتقدم الذي تحرزه شركة ميديا في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية، وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط، وأيضًا دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي، الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات الأطباق لهذه العلامة التجارية، لافتًا إلى أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية نظرًا لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية.

كما أشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي.

 

بدء التشغيل والتصدير لمنتجات الشركة

وعلى النحو الآخر قدم مسئولي شركة ميديا شرحًا تفصيليًا عن نشاط الشركة حيث أعلنوا عن بدء التشغيل والتصدير لمنتجات الشركة للأسواق الخارجية والمصرية بداية يوليو المقبل بعد الافتتاح الرسمي للمصنع نهاية الشهر المقبل، كما تم الإعلان عن الإعداد للتوسع بالخط الإنتاج الحالي ليشمل تصنيع بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلًا عن أنه جاري إعداد الدراسات اللازمة للتفاوض على إنشاء مصنع ثاني للشركة بالمنطقة الاقتصادية نظرًا لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المحلي وتزايد حجم الطلب على منتجاتها.

والجدير بالذكر أن شركة ميديا هي إحدى الشركات العالمية التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا ضمن الشركات الكبرى، ولديها أكثر من 23 مركز إنتاج في 14 دولة، وقد بدأ إنشاء المصنع الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2021 على مساحة 60 ألف متر مربع داخل نطاق المطور الصناعي تيدا، وتم بدء التشغيل التجريبي مارس الماضي بالمصنع لخط إنتاج الغسالات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنويًا، ويوفر 270 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

على جانب آخر، التقى وفد اقتصادية قناة السويس بأعضاء الغرفة التجارية لمدينة جوانزو المعنية بالعلاقات التجارية الخارجية لبحث سبل التعاون مع أعضاء الغرفة وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية حيث لاقى العرض التقديمي عن المنطقة بموانئها ومناطقها الصناعية ومشروعاتها استحسانًا كبيرًا من أصحاب الشركات والأعمال المهتمين  بضخ استثمارات في مصر بشكل عام، وقد تطرق الحوار خلال اللقاء عن الصناعات الالكترونية وخاصة منطقة شرق الاسماعيلية وآلية إقامة مشروعات هناك فضلًا عن اهتمام بعض الشركات بالحوافز التي تقدمها المنطقة لمشروعات الوقود الأخضر وكذا وفرة العمالة والأيدي الماهرة داخل المنطقة.

وخلال محطته الثالثة بجوانزو، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية مسئولي شركة Zhink أحد أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال PET المادة التي يصنع منها الألياف النسيجية التي تدخل في صناعات الملابس لكبرى العلامات التجارية، والمواد البلاستيكية المرنة صديقة البيئة التي تدخل في صناعات عدة منها العبوات البلاستيكية المعبأة للأغذية والمشروبات، حيث أبدت الشركة اهتمامها في التواجد بالمنطقة والتصدير للأسواق الخارجية.

كما التقى الوفد مسئولي شركة Asdet التي تهتم في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وإنشاء مصنع بمساحة 40 ألف متر مربع لصناعات الملابس الجاهزة، والاستفسار عن وفرة العمالة حيث سيوفر المشروع ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

كما التقى ممثل شركة Estar Capital لمناقشة اهتمام الشركة لا لدخول في شراكات استثمارية في مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية للهيدروجين الأخضر  والعمل داخل المنطقة في قطاع الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اجهزة الكهربائية اقتصادية قناة السويس الاجهزة الكهربائية الحوافز الاستثمارية الغرفة التجارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية