مفاوضات مع شركات صينية لإنشاء صناعات صديقة للبيئة

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية صباح اليوم بشركة ميديا Midea لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، وذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد الهيئة في جمهورية الصين، حيث بدأت الجولة التفقدية باجتماع مع مسئولي شركة ميديا للتباحث بشأن خطوط الإنتاج الخاصة بالمصنع داخل المطور الصناعي تيدا-مصر في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، ثم توجه الوفد للتعرف على خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية وتفقد حجم تطور الأعمال داخل المقر الرئيسي للشركة الأم في جوانزو، كما تفقد الوفد مركز عمليات الذكاء الرقمي KWHA Digital Intelligence Operation Center والذي يحدد ويراقب عمليات التشغيل لخطوط الإنتاج ومؤشرات الأداء منذ بداية التصنيع للأجهزة وصولًا بالتغليف وحتى شحن المنتجات للأسواق.

-إعلانات-

من جانبه أعرب ليد جمال الدين عن سعادته بالتقدم الذي تحرزه شركة ميديا في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة لشركة ميديا من خلال الحوافز الاستثمارية، وتسريع وتيرة أي إجراءات لتتمكن من التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية والشرق الأوسط، وأيضًا دعم تصدير منتجاتها للسوق المحلي، الذي يعد من الأسواق المستهلكة للأجهزة الكهربائية من تكييفات وغسالات الأطباق لهذه العلامة التجارية، لافتًا إلى أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية نظرًا لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية.

كما أشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي.

بدء التشغيل والتصدير لمنتجات الشركة

وعلى النحو الآخر قدم مسئولي شركة ميديا شرحًا تفصيليًا عن نشاط الشركة حيث أعلنوا عن بدء التشغيل والتصدير لمنتجات الشركة للأسواق الخارجية والمصرية بداية يوليو المقبل بعد الافتتاح الرسمي للمصنع نهاية الشهر المقبل، كما تم الإعلان عن الإعداد للتوسع بالخط الإنتاج الحالي ليشمل تصنيع بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، فضلًا عن أنه جاري إعداد الدراسات اللازمة للتفاوض على إنشاء مصنع ثاني للشركة بالمنطقة الاقتصادية نظرًا لتعزيز تواجد الشركة بالسوق المحلي وتزايد حجم الطلب على منتجاتها.

والجدير بالذكر أن شركة ميديا هي إحدى الشركات العالمية التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا ضمن الشركات الكبرى، ولديها أكثر من 23 مركز إنتاج في 14 دولة، وقد بدأ إنشاء المصنع الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2021 على مساحة 60 ألف متر مربع داخل نطاق المطور الصناعي تيدا، وتم بدء التشغيل التجريبي مارس الماضي بالمصنع لخط إنتاج الغسالات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنويًا، ويوفر 270 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

على جانب آخر، التقى وفد اقتصادية قناة السويس بأعضاء الغرفة التجارية لمدينة جوانزو المعنية بالعلاقات التجارية الخارجية لبحث سبل التعاون مع أعضاء الغرفة وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية حيث لاقى العرض التقديمي عن المنطقة بموانئها ومناطقها الصناعية ومشروعاتها استحسانًا كبيرًا من أصحاب الشركات والأعمال المهتمين بضخ استثمارات في مصر بشكل عام، وقد تطرق الحوار خلال اللقاء عن الصناعات الالكترونية وخاصة منطقة شرق الاسماعيلية وآلية إقامة مشروعات هناك فضلًا عن اهتمام بعض الشركات بالحوافز التي تقدمها المنطقة لمشروعات الوقود الأخضر وكذا وفرة العمالة والأيدي الماهرة داخل المنطقة.

وخلال محطته الثالثة بجوانزو، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية مسئولي شركة Zhink أحد أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال PET المادة التي يصنع منها الألياف النسيجية التي تدخل في صناعات الملابس لكبرى العلامات التجارية، والمواد البلاستيكية المرنة صديقة البيئة التي تدخل في صناعات عدة منها العبوات البلاستيكية المعبأة للأغذية والمشروبات، حيث أبدت الشركة اهتمامها في التواجد بالمنطقة والتصدير للأسواق الخارجية.

كما التقى الوفد مسئولي شركة Asdet التي تهتم في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وإنشاء مصنع بمساحة 40 ألف متر مربع لصناعات الملابس الجاهزة، والاستفسار عن وفرة العمالة حيث سيوفر المشروع ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

كما التقى ممثل شركة Estar Capital لمناقشة اهتمام الشركة لا لدخول في شراكات استثمارية في مشروعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية للهيدروجين الأخضر والعمل داخل المنطقة في قطاع الطاقة.