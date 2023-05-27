آخر منشورات حلا شيحة.. أعلنت موعد عودتها إلى مصر

تعيش الفنانة حلا شيحة، حالة من النشاط على مواقع التواصل الإجتماعي، وتظهر دائمًا وهي تدعم نفسها بمنشورات تشجيعية بين الحين والآخر، وذلك منذ أول ظهور لها دون حجاب في منتصف مارس الماضي، حيث أعلنت آنذاك دخولها عامها الـ44.

وفي رسالة دعم جديدة تشير إلى معاناتها خلال الأيام الماضية، نشرت حلا شيحة عبر خاصية الستوري، عدة صور ظهرت فيها وهي تبتسم، وعلقت عليها بالقول: "سعيدة أني رغم كل اللي مريت بيه في حياتي ما زلت احتفظ بابتسامتي.. وبهدي لحلولة وردة".

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نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها كالعادة دون حجاب، أرفقت معها رسالة تشجيعية للنساء، قالت فيها: "كل أم وكل ست مصرية وعربية انت جميلة كما انت بلطفك وطيبتك وحنيتك علي أولادك وصبرك على صعوبات الحياة".

وأعلنت حلا شيحة عودتها إلى مصر مطلع الشهر المقبل، حيث ردّت على سؤال تركه أحد متابعيها على صورها "هو انت ليه مش عايزة تنزلي مصر؟"، بالقول "نازلة اول الشهر الجاي ان شاء الله".

كانت حلا شيحة، قد أعلنت عودتها للحجاب، واعتزالها الفن بعد ارتباطها بالداعية معز مسعود أواخر سبتمبر 2021، من خلال صورة نشرتها على انستغرام، واعتمدتها كصورة بروفايل.

وفي منتصف مارس 2023، نشرت صورة لها بدون حجاب، وذلك بعد أيام من حذف كافة صورها الشخصية والعائلية من الحساب، ما أعطى انطباعًا بانفصالها عن مسعود.

وعلّقت على الصورة آنذاك بما معناه: "أرتدي نظارتين للمسافة، والقراءة.. شعور جديد، نظارتان ترحبان بعمر الـ 44"، وأقفلت خاصية التعليقات، لتضع متابعيها بحيرة، فيما إذ خلعت الحجاب، أم ما زالت ترتديه؟.

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