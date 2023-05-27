السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

ظهرت الآن، نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بالقاهرة

نتيجة الفصل الدراسي
نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة،فيتو

أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أمام أولياء أمور وطلاب صفوف النقل، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي والإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي عبر موقعها الإلكتروني.

 

نتيجة الترم الثاني 2023 بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، نتيجة الترم الثاني للعام 2022 /2023، إلكترونيًا لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي. 

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نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023، أمام طلاب صفوف النقل من الابتدائي للإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي.


رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2023

ويمكن لطلاب صفوف النقل معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي وإدخال الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي لمعرفة النتيجة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وعلى صعيد آخر كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا. 

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة. 

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