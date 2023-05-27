رجال الأعمال المصريين تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد فرص الاستثمار

التقى وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين باللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقرها لبحث فرص التعاون ومجالات الاستثمار في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظات الصعيد في القطاعين الزراعي والصناعي، وذلك بحضور مديري الاستثمار بمحافظات جنوب وشرق ووسط الصعيد رؤساء الإدارات المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والتخطيط والسادة مستشاري رئيس الهيئة ومديري الإدارات ومديري عام الإستثمار بمحافظات صعيد مصر، كما شارك في اللقاء ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية.

-إعلانات-

بحث فرص الاستثمار

وقد أتت الزيارة في إطار اجتماعًا مشتركًا بين لجنتي الصناعة والبحث العلمي، ولجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث ترأس الوفد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بحضور مجموعة من رجال الأعمال المصريين أعضاء الجمعية من ممثلي المستثمرين والشركات المصرية بالقطاعين الزراعي والصناعي وبحضور نائبي لجنة الصناعة والبحث العلمي وممثلي الإدارة التنفيذية للجمعية.

وفي بداية اللقاء أعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي عن خالص شكره وتقديره للواء مهندس شريف صالح رئيس الهيئة، معبرا عن بالغ شكره وتقديره لدعوته الكريمة للجمعية وحرصه على تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد وتشجيع الاستثمار المحلي بها.

وأشار المنزلاوي، إلي أن اللقاء يأتي تنفيذا لخطة لجنتي الصناعة والبحث العلمي والزراعة والري بالجمعية بالاتفاق المسبق مع هيئة التنمية الصناعية لاقامة ورش عمل ولقاءات ثنائية مع مديري الاستثمار بهيئة تنمية الصعيد لبحث كافة الفرص الاستثمارية بالمحافظات وطرحها على أعضاء الجمعية خلال مؤتمرًا موسعًا، لافتا إلى أن الجمعية تسعى إلى عقد شراكة وبروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية الصعيد خلال الايام المقبلة.

من جانبه أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الجمعية والهيئة في عرض وبحث مجالات الاستثمار في الزراعة خاصة في المشروعات التي تستهدف التصدير.

وأشار النجاري، إلى أهمية التعاون في حضور المعارض المتخصصة في الحاصلات الزراعية، لاستهداف الدول الاوروبية التي تبحث عن بدائل وشركاء تجاريين في ظل الازمات المتلاحقة في الغذاء وسلاسل الامداد والاسعار وخاصة في ظل أزمة الغذاء وشح المياة وزيادة تكاليف الزراعة،التي أدت إلى نقص وزيادة أسعار الغذاء والأعلاف بالعالم بأكمله وذلك تزامنًا مع التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الغذاء سواءً للإنسان أو الحيوان.



وخلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد اللواء مهندس شريف صالح أن هيئة تنمية الصعيد تسعي مع شركاء النجاح لتحقيق إنجازات فعلية من خلال عملية دفع الاستثمار والتنمية المستدامة والشاملة لمحافظات الصعيد بما يهدف إلي دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين.

وأضاف، أن الهيئة هدفها التنمية في مناطق الصعيد والتي تشكل مساحة كبيرة من مصر وذلك كجزء أصيل من اختصاص الهيئة ومن منطلق دورها كجهة معنية بالاستثمار، هذا بجانب العمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية، (مصر 2030 للتنمية المستدامة) سواء داخل أو خارج محافظات الصعيد لخدمة وصالح البلد وهذا هو الهدف القومي والنبيل المشترك مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وقال رئيس الهيئة، أن الله قد أنعم علي مصر في السنوات الماضية بوجود قيادة سياسية تتمتع بالإرادة والعزيمة والاصرار على تحقيق أهداف التنمية والتي يعتبر قد بالفعل جزء كبير منها على أرض الواقع، وسنشهد تحقيق المزيد للوصول إلى أعلى معدلات النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

وأكد اللواء صالح أن هيئة تنمية الصعيد، تعتبر بمثابة الشريك الرئيسي لرجال الأعمال للاستثمار في مصر، مضيفا قائلًا لمديري الاستثمار بالمحافظات: " لقائنا بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل فرصة عظيمة وقوية لجذب الاستثمار المباشر لمحافظات الصعيد، ونحن لدينا الإرادة القوية لتحقيق هذا الاستثمار على أرض الواقع، ولن أسمح بأن يكون أي موظف بالهيئة معوق لدفع هذا الاستثمار".

وفي الختام دعا رئيس الهيئة، جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم عددا من الزيارات الميدانية لمحافظات الصعيد للتعرف على فرص الاستثمار الزراعي والصناعي على ارض الواقع، مرحبا بالتعاون ببروتوكول التعاون مع الجمعية ومؤكدًا على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص.

من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، أن الجمعية ستبحث مع هيئة تنمية الصعيد عقد مؤتمرًا كبيرًا للترويج للاستثمار في محافظات الصعيد بعد أن يتم الاتفاق واختيار مدينة أو محافظة لاقامة المؤتمر كعاصمة للترويج للاستثمار في الصعيد.

وأستعرض مسئولي الهيئة ومديري الإستثمار لاستفاضة المشروعات التنموية والاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة في كل من محافظات الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان بالاضافة إلي محافظة البحر الأحمر، كما تم فتح باب الحوار والمناقشات والاستفسارات الايجابية من الحضور من السادة أعضاء الجمعية الذين اعبروا عن بالغ اعجباهم واهتمامهم بما طرح عليهم من مشروعات.