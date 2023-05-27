الأحد 28 مايو 2023
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سياسة

النواب يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 22 طلبا

تفاصيل جلسة البرلمان
تفاصيل جلسة البرلمان غدا، فيتو

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض 22 طلب مناقشة مقدمة من الأعضاء، حيث يتم تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشتها.

النهوض بصناعة الدواء

وتتضمن طلب العضو نادر الخبيري وتسعة عشر عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الدواء.

رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية

كما تستعرض الجلسة طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية.

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وتضم قائمة طلبات المناقشة العامة، طلبا بشأن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وطلبا عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة.

فرص عمل لأبناء سيناء 

كما تستعرض الجلسة العامة أيضا طلب مقدم من النائبة مرثا محروس وأكثر من عشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي، وطلب من النائبة عايدة السواركة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء.

 

مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف

وتضم قائمة الطلبات، أيضا المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف، وطلبا آخرا عن سياسة الحكومة بشأن جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء، وطلب أيضا عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية.

 

وتشهد قائمة الطلبات المقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والنائبة سحر بشير وتسعة عشر عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر لإنتاج الطاقة، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الابتكار والاختراع وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

 

وتضم قائمة الطلبات كذلك، المقدم من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بقطاع الطاقة المتجددة، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن منظومة إعادة تدوير القمامة.

 

رفع جودة المنتج المصري

كما تشهد الجلسة عرض طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

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وتضم قائمة طلبات المناقشة العامة، طلبا بشأن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الرمال السوداء، وطلب مقدم من النائب نادر الخبيري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.

 

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