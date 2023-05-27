فى ذكرى ميلادها الـ 92، فاتن حمامة ومشوار 120 فيلما فى السينما

فاتن حمامة، ممثلة من الزمن الجميل لكنه مازال ينظر اليها رغم مرور تلك السنوات على انها الممثلة الشابة الجميلة، حالة نادرة في الوسط الفني تشع ذكاء وعبقرية في الأداء، منذ بدأت أولى أدوارها في السادسة من عمرها،في فيلم يوم سعيد، قامت بأدوار سينمائية ناجحة أخذت عن روايات الأدباء، فقدمت دعاء الكروان لطه حسين، بين الأطلال ليوسف السباعي، مشوار سينمائى طويل امتد لأكثر من نصف قرن حتى لقبت بسيدة الشاشة العربية ورحلت عام 2015.

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هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي قدمت ما يقرب من 120 عملا فنيًّا، قدمتها في دور البنت الطيبة البريئة والبسيطة لم تقم في البداية إلا بأدوار ثانوية، إلا أن شعبيتها كانت تزداد على مدى السنوات، وصنعت من نفسها ممثلة رائدة في السينما المصرية.

يوم سعيد كان البداية

ولدت فاتن حمامة في المنصورة في مثل هذا اليوم 27 مايو عام 1931، والدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية والتعليم، وفازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم "يوم سعيد" 1940، وأصبح المخرج محمد كريم مقتنعا بموهبة الطفلة فاتن حمامة.

فاتن حمامة مع زوجها عمر الشريف وابنهما طارق

وبعد 4 سنوات، استدعى نفس المخرج محمد كريم فاتن حمامة مرة ثانية لأداء دور أمام محمد عبد الوهاب في فيلم "رصاصة في القلب" عام 1944، ولأن والدها كان مقتنعا بموهبتها التحقت بالمعهد العالي للتمثيل عام 1946، فوقع كريم عقد احتكار مع والدها أحمد حمامة ليضمن مشاركتها في أعماله السينمائية القادمة خاصة بعد نجاح يوم سعيد وتعليق الجمهور على أداء فاتن حمامة فيه.

اعترف المخرج يوسف وهبي بإمكانيات فاتن حمامة وأعطاها الدور الرئيسي في فيلم "ملاك الرحمة" وحصل الفيلم على شعبية كبيرة وأوصلها إلى النجومية.

دعاء الكروان اشهر افلامها

من الأفلام التى قدمتها فاتن حمامة والتى تزيد عن 120 فيلم “لك يوم يا ظالم” للمخرج صلاح أبو سيف، كما شاركت فى أول أفلام يوسف شاهين فى السينما وهو "الله معنا" الذى منع عرضه فى بادئ الأمر بسبب صورة محمد نجيب فى خلفية التصوير، ثم كان فيلم “صراع فى الوادي” الذى نالت عنه العديد من الجوائز، فيلم دعاء الكروان ونهر الحب، لا وقت للحب، موعد مع السعادة، الخيط الرفيع، امبراطورية ميم، "لا تطفئ الشمس" عن قصة إحسان عبد القدوس ن كما شاركت بـ 8 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية منها: بين الاطلال، الحرام، دعاء الكروان، ابن النيل، صراع في الوادي، أيامنا الحلوة.

فاتن حمامة فى أدوارها الاولى

في محاولة لمنافسة الفنان عمر الشريف بعد زواجها منه خرجت بأفلامها الى للعالمية عندما قدمت فيلم "القاهرة" الإنجليزي بمشاركة كل من: جورج ساندرز، ريتشارد جونسون، جون ميلون، أحمد مظهر.

خرجت فاتن حمامة من مصر عام 1966، وهى في قمة نجوميتها بعد ضغوط أجهزة الأمن السيادية عليها لأنها رفضت التعاون معها مثل بقية الفنانات فساعدها الكاتب الكبير علي أمين على الخروج من مصر إلى لبنان ومنها إلى لندن.

السيدة فاتن حمامة

اعترفت فاتن بعد ذلك فى أحد حواراتها بأنها تعرضت لضغوط من رجال صلاح نصر، وأنها رفضت التعاون معهم، وغادرت مصر إلى لبنان منها الى لندن، ولم تعد إلى مصر إلا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر عام 1971، بالرغم من أن عبد الناصر وجه إلى فاتن حمامة رسالة عن طريق الكاتب سعد الدين وهبة الذى كلف بالسفر إليها إلى لندن قائلا: إن فاتن ثروة قومية، ويجب أن تعود إلى مصر بأى ثمن.

متفائلة بالمستقبل دائما

اعترضت على حكم الإخوان، وأشادت بالرئيس عدلى منصور لحسن قيادته للبلاد في المرحلة الانتقالية، وأيدت فاتن حمامة الرئيس السيسى فى سياسته ضد الإرهاب والفوضى، وكانت داعمة له في حملته الانتخابية، وعندما التقى السيسى بالفنانين بعد انتخابه قالت له: أنا متفائلة بالمستقبل، وأشعر أن هناك أملًا قادمًا لهذا البلد.

إطلاق لقب سيدة الشاشة العربية