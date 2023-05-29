ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم، تنشر بوابة «فيتو» مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 مايو 2023 بتوقيت القاهرة ومحافظات الجمهورية.

الأذان وهو النداء الذي يتم ترديده في المسجد لإعلان دخول وقت الصلاة، ويعد من أهم الشعائر الإسلامية وأكثرها تميزًا وإثارة للإحساس الديني.

وقد جاء في الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل الأذان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ الْأَوَّلِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا"، وهذا يعني أن لو علم الناس ما في النداء الأول والصف الأول في الصلاة، لسابقوا إليها بكل ما أوتوا من قوة وجهد.

-إعلانات-

ويعتبر الأذان عملًا مستحبًا في الإسلام، وهو يذكر المسلمين بأن وقت الصلاة قد حان، ويدعوهم للانصراف إلى العبادة والتقرب إلى الله تعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الأذان بصوت واضح وممتد، وبتأدية الأذان بأحسن الأساليب والأداء.

ويعتبر الأذان واجبًا على المسلمين عند إقامة الصلاة في المسجد، وهو يحمل الكثير من المعاني الروحانية والدعوية، ويعزز من تواصل المسلمين مع دينهم ومن المميزات الأخرى للأذان أنه يحتوي على بعض الأذكار الإسلامية الهامة، مثل شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، ويعزز الأذان الوحدة بين المسلمين، حيث يتم ترديده في جميع أنحاء العالم بنفس الطريقة والنطق.



مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة



الفجر: 4:11

الظهر: 12:52

العصر: 4:29

المغرب: 7:51

العشاء: 9:22

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية



الفجر: 4:12

الظهر: 12:58

العصر: 4:37

المغرب: 7:58

العشاء: 9:32

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط



الفجر: 4:23

الظهر: 12:53

العصر: 4:22

المغرب: 7:45

العشاء: 9:12



مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:05

الظهر: 12:49

العصر: 4:26

المغرب: 7:48

العشاء: 9:20

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

سر نداء حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ

وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كان المُسلِمونَ حين قَدِموا المَدينةَ يَجتَمِعونَ، فيَتحَيَّنونَ الصَّلَواتِ، وليسَ يُنادي بها أحَدٌ، فتَكَلَّموا يَومًا في ذلكَ، فقال بعضُهمُ: اتَّخِذوا ناقوسًا مِثلَ ناقوسِ النَّصارى وقال بعضُهمُ: اتَّخِذوا قَرنًا مِثلَ قَرنِ اليَهودِ".

ومع زيادة الحاجة إلى نداء يذكِّر المسلمين بـ أوقات الصلاة وافق الرسول صلى الله عليه وسلم كرها على أن يتخذ الناقوس وهو له كاره ويروي الحديث التالى قصة الأذان:

لمَّا أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم بالنَّاقوسِ يُعمَلُ ليُضربُ به للنَّاسِ لجمعِ الصَّلاةِ طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يدِه فقلتُ: يا عبدَ اللهِ أتبيعُ النَّاقوسَ ؟ قال: وما تصنعُ به ؟ فقلتُ: ندعو إلى الصَّلاةِ. قال: أفلا أدُلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك ؟ فقلتُ له: بلَى. قال: فقال: تقولُ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، حيَّ على الفلاحِ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ. قال: ثمَّ استأخر عنِّي غيرَ بعيدٍ ثمَّ قال: ثمَّ تقولُ إذا أقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، قد قامت الصَّلاةُ، قد قامت الصَّلاةُ، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ فقال: إنَّها لرؤيا حقٍّ إن شاء اللهُ، فقُمْ مع بلالٍ فألْقِ عليه ما رأيتَ فليُؤذِّنْ به فإنَّه أندَى صوتًا منك، فقمتُ مع بلالٍ فجعلتُ أُلقيه عليه ويُؤذِّنُ به. قال: فسمِع ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه وهو في بيتِه، فخرج يجُرُّ رداءَه يقولُ: والَّذي بعثك بالحقِّ يا رسولَ اللهِ لقد رأيتُ مثلَ ما أُرِي. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم فللَّهِ الحمدُ".

مواقيت الصلاة اليوم

ومن المعروف تاريخيًّا أن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه هو أول مؤذنٍ في الإسلام بعد أن اختاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجمال صوته، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذِه لرؤيا حقٍّ فقم معَ بلالٍ فإنَّهُ أندى وأمدُّ صوتًا منكَ فألقِ عليهِ ما قيلَ لَك ولينادِ بذلِك".

صيغة الأذان والإقامة

وللأذان صيغة متواترة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله ﷺ هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".

وصيغة إقامة الصلاة في هذا الحديث: "الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

الأدعية التي يحتويها الأذان



الأذان هو النداء الذي يتم ترديده في المسجد لإعلان دخول وقت الصلاة، وهو يحتوي على بعض الأذكار والأدعية الهامة في الإسلام. ومن الأدعية التي يحتويها الأذان:

1- التكبير: يبدأ الأذان بالتكبير، حيث يقول المؤذن "الله أكبر" مرتين، وهو يعبر عن توحيد الله تعالى وعظمته، ويذكر المسلمين بأهمية العبادة والانصراف إلى الله.

2- الشهادتان: بعد التكبير، يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله"، وهي الشهادتان اللتان هما أساس الإسلام وتعبر عن توحيد الله تعالى ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

3- الدعاء بالصلاة على النبي: بعد الشهادتين يقول المؤذن "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، وهذا يدعو المسلمين إلى الانصراف للصلاة والتقرب إلى الله، كما يحتوي الأذان على دعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المؤذن "الصلاة خير من النوم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ"، وهذا يعبر عن تقدير المسلمين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في الإسلام.

4- الدعاء بالتوحيد: يحتوي الأذان أيضًا على بعض الدعوات الأخرى، مثل الدعاء بالتوحيد، حيث يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله"، وهذا يعبر عن أهمية توحيد الله تعالى في الإسلام، ويذكر المسلمين بأن الله هو الملك الحقيقي والوحيد الذي يستحق العبادة.

5- الدعاء بالنجاة: يحتوي الأذان أيضًا على دعاء بالنجاة، حيث يقول المؤذن "أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُسَلِّمِينَ". وهذا يعبر عن أهمية الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ويدعو المسلمين إلى النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا من المسلمين الذين يتقون الله تعالى ويتبعون دينه.

وبهذه الأدعية والأذكار، يحتوي الأذان على معانٍ دينية وروحانية عميقة، تعزز التواصل بين المسلمين ودينهم، وتذكرهم بأهمية العبادة والانصراف إلى الله تعالى، وتشجعهم على الالتزام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتقوى والإيمان بالله. ويجب على المسلمين أن يحرصوا على فهم هذه الأدعية والأذكار ومعانيها، وأن يحترموا الأذان ويسكتوا عند سماعه، وأن يستجيبوا له ويستعدوا لأداء الصلاة.

فضل الأذان وثواب المؤذن للصلاة

ومن جانبها قالت دارالإفتاء إن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام؛ قد رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به؛ حيث ورد في السنة المطهرة فضل الأذان وأجر المؤذنين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.

ولمطالعة باقي فتوى دار الإفتاء عن فضل الأذان وثواب المؤذن طالع هذا الرابط هنااااا





نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.