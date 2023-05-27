السبت 27 مايو 2023
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حوادث

العثور على جثة شاب متحللة في ظروف غامضة بالمنيا

جثة رجل، فيتو
جثة رجل، فيتو

عثر الأهالي في مدينة المنيا، صباح اليوم السبت، علي جثة شاب متحللة داخل منزل بسوق الملاح، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.


تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة متحللة داخل منزل كائن بشارع سرافيل بسوق الملاح بحي وسط مدينة المنيا، في ظروف غامضة.


بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية تم العثور علي جثة الشاب "ح.م" 36 عاما، مقيم بشارع سرافيل بحي وسط مدينة المنيا، وتبين أن الجثة متحللة، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

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وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، الأربعاء الماضي، بلاغا بالعثور علي جثة طالبة عمرها 16 عاما، بها آثار عنف حول الرقبة، وملقاه داخل منزلها بإحدي قري مركز مغاغة وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة.

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