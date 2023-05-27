السبت 27 مايو 2023
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محافظات

إخلاء 5 منازل بعد تعرضها لتصدع بشكل مفاجئ بملوي جنوب المنيا

مركز ومدينة ملوى،
مركز ومدينة ملوى، فيتو

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، 5 منازل متجاورة بقرية الشيخ عبادة في شرق النيل، من السكان بعد تعرضها لتصدع بشكل مفاجئ.


تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض 5 منازل متجاورة بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل في مركز ملوي للتصدع بشكل مفاجئ.
بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين تعرض 5 منازل بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي، وهي تتبع الوحدة المحلية لقرية الروضة في مركز ملوي، إلي التصدع بشكل مفاجئ، دون معرفة الأسباب، وبالفحص تبين أن المنازل الـ5 ملكا لكل من: محمود طه هندي، وليد طلعت حمدي، فيصل سلطان صلاح، أشرف أحمد طه، محمد حمزه كمال.

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وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إخلاء المنازل الـ5 من السكان حفاظا علي حياتهم، وتم نقلهم للإقامة لدي أقاربهم بشكل مؤقت، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن المنازل المتصدعة، وفرض كرون أمني حولها لحماية المارة، وتم اخطار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني هندسي لعرضه علي الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

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