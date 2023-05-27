السبت 27 مايو 2023
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محافظات

انتشال جثتي طالبين غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل في المنيا

انتشال جثث،فيتو
انتشال جثث،فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت، جثتي طالبين، غرقا في المجري المائي لنهر النيل، أثناء الاستحمام هربا من الحر، أمام قرية جزيرة التل، التابعة لمركز ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا.


تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية جزيرة التل التابعة للوحدة المحلية لبني عمران، في مركز ديرمواس.

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بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين غرق كلا من: يوسف رمضان يوسف 16 عاما، محمود محي منتصر 15 عاما، طالبين في المرحلة الثانوية، يقيمان في قرية بني عمران في شرق النيل بمركز ديرمواس، داخل المجري المائي لنهر النيل أمام قرية جزيرة التل، وذلك أثناء الاستحمام هربا من الحر.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفي ديرمواس النموذجي، وتقرر التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الحادث.

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