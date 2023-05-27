من سيهيمن على جوائز الكرة الذهبية؟ الذكاء الاصطناعي يجيب

بعد هيمنة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، على جوائز الكرة الذهبية لسنوات، يتوقع البعض أن المنافسة حاليا ستكون بين الفرنسي، كليان مبابي، والنرويجي، إيرلينج هالاند.

ونظرا للاهتمام الكبير بهما، قال موقع "سبورتسكيدا" إن الذكاء الاصطناعي رشح أحدهما للفوز بأكثر عدد من الكرات الذهبية.

جوائز الكرة الذهبية

وأشار الموقع إلى أنه لدى سؤاله عمن سيهيمن على جوائز الكرة الذهبية بين الاثنين، أجاب برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي من "جوجل" أن كل من إيرلينج هالاند وكيليان مبابي من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم، وكلاهما لديه فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل. ومع ذلك "أعتقد أن كيليان مبابي لديه فرصة أفضل قليلا للفوز بالكثير من الكرات الذهبية".

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كليان مبابي

ويبرر البرنامج قراره بأن مبابي فاز بالفعل بكأس العالم مع فرنسا، وهو أيضا هداف بشكل منتظم في Ligue 1 ودوري أبطال أوروبا.

ويوضح "إنه لاعب متكامل للغاية، وهو أيضا صغير جدا في السن، لذلك لديه متسع من الوقت للتحسن".

إيرلينغ هالاند

وأشار البرنامج إلى أن هالاند لاعب جيد جدا أيضا، لكنه لم يفز بعد بأي ألقاب دولية كبرى. كما أنه أكثر عرضة للإصابة من مبابي.

ويختم البرنامج بالقول: "من المستحيل أن نحدد على وجه اليقين من سيفوز بالكرة الذهبية في المستقبل. كلا اللاعبين لا يزالان يافعين للغاية، ولديهما متسع من الوقت للتحسن. ومع ذلك، أعتقد أن مبابي لديه فرصة أفضل قليلا للفوز بالكرة الذهبية".