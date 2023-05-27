السبت 27 مايو 2023
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رياضة

اختبارات الناشئين، المقاولون يفتح أبوابه اليوم لاستقبال المواهب الجدد

المقاولون يفتح أبوابه
المقاولون يفتح أبوابه اليوم لاختبارات الناشئين،فيتو

اختبارات الناشئين 2023، تنطلق اليوم السبت، اختبارات المقاولون للناشئين لكرة القدم موسم 2023-2024. 

موعد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2023

وتنطلق اختبارات الناشئين بنادي المقاولون 2023 اليوم 27 مايو الجاري بملاعب النادي بالجبل الأخضر.

 وتقام اختبارات الناشئين ايام السبت والاثنين والأربعاء من كل اسبوع لمواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/ 2015.


وتقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد 2003/2005/2006/2007/2008.

 

وتبدأ اختبارات  الناشئين فى تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر بالقاهرة.

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سعر استمارة اختبارات الناشئين بالمقاولون 2023


ويبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين 2023 بنادي المقاولون العرب مبلغ 100 جنيه للمتقدم.

 

المقاولون يوجه الشكر لرضوان

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وجه الشكر إلى الكابتن محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.


وأكد مجلس الإدارة تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله الكابتن محمد رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحد من أبناء النادي المخلصين.

يسري عبدالغني رئيسا لقطاع الناشئين بنادي المقاولون

وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي أنه بصدد عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع تصور شامل ومناقشة الكابتن يسري عبد الغني في خطته للعمل الفترة المقبلة.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية


ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

 

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3


اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.

 

شروط التقدم لاختبارات الناشئين


وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

 

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية


اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

 

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟


ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

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