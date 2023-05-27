السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

احذروا التدخين اليومي.. هذا ما يفعله بأدمغتكم!

أضرار التدخين اليومي
أضرار التدخين اليومي للسجائر، فيتو

يزيد التدخين من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض منها السرطان، مثل سرطانات الفم والحلق، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن التدخين اليومي للسجائر يقلل من حجم الدماغ.

فقد وجدت دراسة أجريت على أكثر من 28000 شخص أن التدخين اليومي للسجائر يقلل من حجم دماغك، بحسب ما نشره موقع "لايف سيانس".

 

أضرار التدخين اليومي للسجائر

وحلل باحثون من جامعات واشنطن، ونورث كارولينا، بيانات لصور أدمغة مخزنة في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، وهو مستودع ضخم للبيانات الجينية والصحية، بالإضافة إلى فحوصات.

-إعلانات-

كذلك حلل الفريق عادات التدخين المبلغ عنها ذاتيًّا للمشاركين، كما تم جمعها في الاستطلاعات.

وأجرى المشاركون هذه الاستطلاعات في عامي 2006 و2010 ثم في عامي 2012 و2013. كما تم تصوير أدمغة المشاركين باستخدام بالرنين المغناطيسي.

 

تقلص حجم الدماغ

إلا أن المفاجاة كانت عندما قارن الباحثون الأشخاص الذين لم يدخنوا يوميًّا على الإطلاق وآخرين دخنوا على أساس يومي، حيث كشفت صور الرنين أن أحجام دماغهم أصغر بمقدار 7.1 سم مكعب في المتوسط.

وتضمن هذا الاختلاف في حجم الدماغ انخفاضًا بمقدار 5.5 سم مكعب في المادة الرمادية للدماغ، والتي تحتوي على الأجسام الضخمة لخلايا الدماغ، أو الخلايا العصبية.

بدوره، قال داجيانغ ليو، أستاذ علم الوراثة ومخاطر التدخين في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا ستيت، والذي لم يشارك في الدراسة، إنها "دراسة مهمة للغاية من منظور الصحة العامة".

 

مرتبط بأمراض عصبية

وأضاف "نظرًا لأن انكماش الدماغ مرتبط بأمراض عصبية، مثل مرض الزهايمر، فإن إنشاء رابط سببي بين التدخين وانخفاض حجم الدماغ يعزز فهم ما إذا كان التدخين يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض بشكل مباشر".

ولفت إلى أن المزيد من التجارب ستساعد في تأكيد العلاقة السببية بين التدخين وحجم الدماغ، وفعالية الأدوية التي يمكن أن تساعد في منع فقدان أنسجة المخ.

يذكر أن العلماء وجدوا في السابق أن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى امتلاك أدمغة أصغر مقارنة بغير المدخنين، من حيث الحجم، ولكن لم يكن واضحًا حينها ما إذا كان التدخين يتسبب في تقلص الدماغ أو إذا كان الأشخاص أصحاب العقول الصغيرة أكثر احتمالًا لبدء التدخين.

txt

منها الوفاة بسبب التدخين والمخدرات، استثناءات تؤدي إلى فقدان التعويض من تأمينات الحياة

txt

خبير تنمية بشرية: للنوم الهادئ يجب الابتعاد عن التدخين وعدم الإفراط في القهوة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التدخين السرطان سرطانات الفم التدخين اليومي للسجائر أضرار التدخين اليومي للسجائر

مواد متعلقة

منها الوفاة بسبب التدخين والمخدرات، استثناءات تؤدي إلى فقدان التعويض من تأمينات الحياة

خبير تنمية بشرية: للنوم الهادئ يجب الابتعاد عن التدخين وعدم الإفراط في القهوة

ندوات للتوعية بأضرار التدخين والإدمان في مواقع عمل بأسيوط

أول دولة في العالم تحظر التدخين الإلكتروني الترفيهي

الأكثر قراءة

رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

أول رد من رئيس اتحاد المصارعة على قرار إحالته للنيابة بسبب اللاعب الهارب بغدودة

ساويرس لـ عمرو أديب بعد دفاعه عن محمد فؤاد: الولاء الأول لبلدك واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد

وفاة يحيى الجمل نجم السكة الحديد في عصره الذهبي

اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي بشأن الحضور الجماهيري لمباراة الوداد

بعد تنحي القاضي في الجلسة السابقة.. اليوم نظر دعوى لمرتضى منصور بتهمة السب والقذف

رضا عبد العال يطالب الزمالك بالانسحاب من البطولة العربية: مش هتشرفونا

اعتراف إثيوبي بتوقف توربينات سد النهضة، وعباس شراقي يكشف ما حدث

Advertisements

منوعات

المزيد

نور على نور.. ريانة برناوي توثق مرورها فوق مكة المكرمة من الفضاء بفيديو يأسر القلوب

خطة مغربية لتغيير طريقة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس

سر تحطم مركبة فضائية يابانية على سطح القمر

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 26-5-2023 في السوق المحلي

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام DNA لإثبات النسب؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية