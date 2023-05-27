خطوات تفعيل خاصية المجتمعات فى تطبيق واتساب

يقوم الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب بالبحث عن كيفية تفعيل خاصية المجتمعات والتي تتيح للمستخدم إنشاء مجتمع خاص بهم، يضم مجموعات متعددة وأشخاصًا يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص وخلال السطور التالية نستعرض طريقة تفعيل خاصية المجتمعات فى تطبيق واتساب.

تفعيل خاصية مجتمعات واتساب

- تتيح خاصية المجتمعات في واتساب تنظيم المجموعات ذات الصلة وتجميعها معًا تحت مظلة واحدة، حيث يمكن لمشرفي المجتمعات إبلاغ الأعضاء بالتحديثات المهمة عن طريق المراسلة، ويمكن لأعضاء المجتمع أن يبقوا على تواصل من خلال استكشاف المجموعات التي تهمهم والدردشة بداخلها.

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- من أجل إنشاء مجتمع جديد في تطبيق واتساب يتم الضغط فوق أيقونة الدردشة في الزاوية اليُمنى السفلية ثم تحدّيد خيار مجتمع جديد.

- بعد ذلك يتم اختيار اسم المجتمع، والوصف وإضافة صورة ثم الضغط فوق رمز السهم الصغير في الزاوية اليمنى السفلية.

- بعد ذلك يتم الضغط فوق زر إضافة مجموعات موجودة لإضافة المجموعات ذات الصلة بالمجتمع الجديد، ثم تحديد المجموعات المراد إضافتها من القائمة، والضغط فوق السهم الصغير في الزاوية اليمنى السفلية، وأخيرا يتم الضغط فوق علامة الصح في الزاوية اليمنى السفلية لإتمام عملية إنشاء المجتمع.

تاريخ تطبيق واتساب

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.

تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة

في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل واتساب القياسي.

تم توفير واتساب رسميًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من خلال عميل ويب، تحت اسم واتساب ويب،في أواخر يناير 2015 من خلال إعلان أصدره كوم على صفحته على فيسبوك هو مجرد امتداد للهاتف الويب يعكس المتصفح المحادثات والرسائل من جهازك المحمول - وهذا يعني أن جميع الرسائل لا تزال موجودة على الهاتف يجب أن يكون هاتف مستخدم واتساب متصلًا بالإنترنت حتى يعمل تطبيق المتصفح يتم دعم جميع متصفحات سطح المكتب الرئيسية باستثناء إنترنت إكسبلورر.