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شاومي نوت 11 برو، مواصفات وسعر الجوال في السعودية

هاتف شاومي، فيتو
هاتف شاومي، فيتو

شاومي نوت 11 برو، يبحث العديد من المستخدمين في السعودية عبر الإنترنت عن مواصفات وسعر جوال شاومي نوت 11 برو Xiaomi Redmi Note 11 pro  وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف شاومي. 

 

مواصفات جوال شاومي 

يأتي جوال شاومي Xiaomi Redmi Note 11 Pro بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Mediatek Helio G96 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 وبالنسبة للشاشة فتأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz. 

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أما الكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 أما الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل العزل بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية الواحدة كما يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء. 

 وبالنسبة لأبعاد الهاتف فهو يأتي بأبعاد 164.2×76.1×8.1 ملم مع وزن 202 جرام  كما أن الهاتف مضاد لقطرات الماء الخفيفة بشهادة الـ IP53  ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ويدعم هاتف شاومي شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G كما يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد.

كما يدعم الجوال إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية  والهاتف ويدعم الجوال تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.

كما يدعم الجوال مستشعر البصمة ويأتي في زر الباور، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه، ويأتي الهاتف بصوت إستريو ومنفذ الـ USB يأتي من النوع Type C مع خاصية الـ OTG، والبطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط  مع واجهة شاومي الـ MIUI 13 ويتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأزرق وباللون الأبيض.

 

سعر جوال  شاومي 

ويتوفر جوال شاومي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت و128 جيجا مع 6 جيجا رام أما الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويأتي الهاتف في المملكة العربية السعودية بسعر 1000 ريال. 

 

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