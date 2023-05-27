السبت 27 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

آبل تستعين بالذكاء الاصطناعي لـ تقليد صوت المستخدم

شركة «آبل»، فيتو
شركة «آبل»، فيتو

كشف تقرير أن تحديثًا مقبلًا من شركة «آبل»، يرتكز على الذكاء الاصطناعي، سيتيح ميزة غير مسبوقة تكمن في تقليد صوت المستخدم بشكل دقيق، من أجل قراءة نصوص بالنبرة نفسها.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، فإن من المرتقب أن يتيح نظام التشغيل المقبل «iOS 17» لمستخدمي هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» خاصية تسمى «الصوت الشخصي»، وهي سهلة للغاية من حيث الاستخدام.

 

خاصية الخطاب المباشر

وعن كيفية عمل الآلية، يحتاج المستخدم إلى تقديم عينة من صوته للجهاز الذي يحفظ ما تلقاه، ويتم الانتقال إلى خاصية أخرى تسمى «الخطاب المباشر»، وعقب ذلك، سيكون بوسع المستخدم أن يجعل الجهاز يقرأ نصوصا ورسائل بنبرة تشبه صوت صاحبه تمامًا، وتبعًا لذلك يمكن أن تكتب رسالة بالأحرف، بينما يتكفل الذكاء الاصطناعي بتحويلها إلى كلام مسموع بصوتك ويبعثها إلى أقاربك أو أصدقائك.

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وتسعى هذه الخاصية من حيث المبدأ إلى مساعدة أشخاص فقدوا صوتهم أو لديهم اضطرابات مؤقتة في الكلام.

 

الذكاء الاصطناعي

وفي حال كان شخص ما معرضًا لأن يفقد صوته أيضًا، فإن هذه الخاصية تتيح له أن يحتفظ بنبرته، وبعد حين، يمكنه توظيفها من أجل قراءة النصوص بصوته والتواصل مع الآخرين.

وبحسب خبراء التقنية، فإن هذه الميزة تعد نقلة ثورية بارزة لأن الأجهزة لم تعد أدوات نستعين بها فقط، بل أصبحت نسخًا منا وتشبهنا في بعض الأمور، وتعرف ما نريده مثل الأغاني والمطاعم المفضلة.

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الذكاء الاصطناعي خاصية الخطاب المباشر أيفون آيباد iOS 17 iOS

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