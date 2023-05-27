السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم السبت 27-5-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على  الصحراء الغربية وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى  على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

حالة الطقس غدًا السبت 27 -5-2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا السبت 27- 5 -2023 بمحافظة البحيرة


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

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