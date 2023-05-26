السبت 27 مايو 2023
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سياسة

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة النشاط بنقابة الصحفيين (صور)

اجتماع لجنة النشاط
اجتماع لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، فيتو

عقدت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين اجتماعها الأول، برئاسة دعاء النجار،عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة، وذلك بحضور عدد من الزملاء بالصحف القومية والحزبية والخاصة.

تقديم خدمات للصحفيين 

 

 أكدت "النجار"، أن النقابة قدمت كل التسهيلات والدعم لتقديم خدمات مميزة بأسعار مخفضة للصحفيين وأسرهم خلال رحلات ومصايف موسم الصيف لهذا العام تتناسب والظروف الاقتصادية فى ظل الارتفاع الكبير فى مجال تأجير الوحدات والشاليهات والشقق المصيفية مقارنة بالسنوات الماضية.

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لجنة النشاط الصحفيين 

وأوضحت مقرر لجنة النشاط خلال اللقاء،أن النقابة قدمت دعم تجاوز ال ٢٥ % على الوحدات المصيفية والشاليهات بقرية بانوراما بالساحل الشمالى لتصل إلى ٦ آلاف جنيه للأسبوع، فضلا عن تقديم الدعم ذاته وتقسيط على ٣ أشهر للرحلات وهو ما تم تطبيقه فى رحلة الغردقة للفوج الأول والثانى تسهيلًا على الزملاء.

توفير رحلات اليوم الواحد

وأشار "النجار" إلى أن اللجنة تسعى لتوفير رحلات اليوم الواحد للسخنة وبورسعيد والفيوم، فضلا عن توفير رحلات مخفضة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات سوف تعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

 


وأشارت إلى أن اللجنة رحبت أيضا بمساعى عديدة من قبل الزملاء لتقديم خدمات وتسهيلات فى هذا المجال من خلال علاقاتهم القوية فى التخصصات المختلفة.

كما ناقش أعضاء اللجنة ضرورة توفير رحلات اليوم الواحد  والمدن الشبابية وبيوت الشباب للتسهيل على الزملاء غير القادرين على تكاليف المصايف والرحلات رغم  ما تقدمه النقابة من دعم.

ولفت الزملاء إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة فى إقامة الحفلات الفنية فى المناسبات الوطنية والدينية وتنظيم الرحلات الدينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة بقيع مصر فى بهنسا بالمنيا وعودة الرحلات النيلية بتخفيصات للصحفيين وأسرهم،فضلا عن عودة رحلات العريش والأقصر وأسوان وقطار الشباب.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة وجود لوائح وضوابط منظمة للرحلات يلتزم بها الزملاء وأسرهم خاصة فى المصايف حتى ينعم الجميع برحلات سعيدة ومرضية دون وجود مشكلات تتكرر كل عام وفى كثير من الأحيان اللجنة غير مسئولة عنها.

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